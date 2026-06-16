La Juventus torna a guardare in Premier League, si torna a parlare di Mateta per rinforzare il proprio attacco. Tra i nomi finiti nuovamente sul taccuino della dirigenza bianconera c'è quello di Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace già accostato alla Vecchia Signora nei mesi scorsi. Dopo i primi contatti avvenuti durante il mercato invernale, l'interesse non si è mai realmente spento e nelle ultime settimane il profilo del francese sarebbe tornato d'attualità.

La Juventus ci riprova

Jean-Philippe Mateta con la maglia del Crystal Palace - Getty Images

Mateta rappresenta un identikit particolarmente gradito alla Juventus: fisicità, presenza in area di rigore e una comprovata capacità realizzativa maturata nel campionato inglese. Il classe 1997 ha chiuso un'altra stagione incredibile con il Crystal Palace, confermandosi uno dei riferimenti offensivi della squadra londinese. La rete di Lipsia nella finale contro il Rayo Vallecano ha regalato la Conference League alle Eagles. L'operazione, tuttavia, non si preannuncia semplice. Il Crystal Palace considera il giocatore un elemento importante della rosa e in passato ha già respinto tentativi di assalto provenienti da Torino.

JP Mateta giocherà a Torino nella prossima stagione?

Jean-Philippe Mateta con la maglia del Crystal Palace - Getty Images

Molto dipenderà anche dalle mosse della Juventus in uscita. La ricerca di un nuovo numero nove è strettamente legata alle strategie offensive del club e alle eventuali partenze nel reparto avanzato. In questo scenario, Mateta resta una delle opzioni più concrete: un profilo esperto, già seguito in passato e considerato adatto alla Serie A.

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Il mancato approdo di Oliver Glasner al Milan di fatto è una buona notizia per la Juve in chiave Mateta, ma trattare con il Palace non sarà affatto semplice. Il ritorno di fiamma c'è, i contatti pure. Adesso resta da capire se questa volta la Juventus deciderà di affondare davvero il colpo per portare a Torino il centravanti francese, attualmente impegnato con la nazionale transalpina ai Mondiali. Sarà una lunga estate di calciomercato.