Neto si prepara a tornare tra le fila della Juventus. Dopo l'infortunio di Grabara, fermato da una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, il club bianconero è stato costretto a tornare sul mercato, approfittando anche della lunga sosta per le nazionali, per trovare un portiere disponibile nell'immediato e che possa far da riserva a Guglielmo Vicario. Tra i vari nomi esplorati, Neto sarebbe al momento il profilo più quotato e, come riporta gran parte della stampa italiana, la trattativa sarebbe in dirittura d'arrivo.

Neto verso il ritorno alla Juventus

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, per fronteggiare l'emergenza, lastarebbe provando a chiudere in queste ore l'operazione. Il portiere brasiliano, rimasto svincolato dopo l'esperienza in Brasile con il, sarebbe pronto a tornare in bianconero.

L'indiscrezione è stata confermata anche dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, il quale, su X, ha aggiunto che le due parti sarebbero molto vicine alla chiusura e che in queste ore avverrà un secondo contatto per trovare l'accordo sullo stipendio dell'ex Fiorentina e Barcellona.

.@juventusfc, contatti in corso per il ritorno di Neto — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 22, 2026

Il valzer di portieri bianconeri

Il possibile ritorno a Torino dicompleterebbe quello che è stato un autentico valzer di portieri tra le fila della. Partiti per la tournée in Asia e Oceania, con la coppia, i bianconeri hanno successivamente smantellato e aggiornato il reparto all'arrivo di Guglielmo Vicario: l'exè, infatti, volato al Bournemouth, mentreè sbarcato in Sicilia alla corte di Filippo Inzaghi.

TORINO, ITALIA - 28 FEBBRAIO: Norberto Murara Neto of Juventus FC reagisce durante la TIM Cup match tra Juventus FC e SSC Napoli alla Juventus Arena il 28 febbraio 2017 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Sul finire della sessione estiva di calciomercato, la Juventus ha poi prelevato Grabara dal Wolfsburg per completare la nuova coppia con l'ex Tottenham ma, a seguito del suo infortunio, il club bianconero potrebbe quindi presentarsi al ritorno dalla sosta con l'ennesima nuova coppia di portieri, nella speranza che, stavolta, sia finalmente quella definitiva.