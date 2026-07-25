Acquisto offensivo importante da parte dell'Atletico Madrid, chiuso Kang In Lee proveniente dal PSG

Andrea Cauzio
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Nuovo rinforzo per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone: in arrivo dal PSG il Sud Coreano Kang In Lee, classe 2001 ritenuto un esubero da parte dei parigini, che arriva alla corte di Simeone con tanta voglia di mostrare il proprio carattere. Accordo tra i due club su una base di 35 milioni di euro ai quali si aggiungeranno ulteriori 5 milioni di bonus in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. Il classe 2001 ha chiuso con il club Madrileno un quinquennale che lo porterà a restare nel club fino al 30 giugno 2031.

Un addio ricco di trofei

In 3 anni al PSG l'esterno coreano ha collezionato non pochi trofei, 2 Champions League, una Supercoppa Uefa e una Coppa Intercontinentale, oltre a tre titoli della Ligue 1, due Coppa di Francia e due Supercoppe Francesi.
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Nel corso di tre stagioni l'impiego del calciatore non è stato ampio ma ha comunque messo a referto 16 gol e 16 assist in 124 presenze con il club parigino, prestazioni che hanno convito l'Atletico Madrid a spendere per accaparrarsi le prestazioni del giocatore Coreano, che oltre i club ha ben figurato anche in campo Intercontinentale con la propria nazionale, dove nel 2019 in ambito giovanile ha portato la Corea Del Sud in finale del Mondiale U-19, purtroppo poi persa, e dove fu premiato con il pallone d'oro della competizione. Inoltre ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi Asiatici 2022 contro il Giappone nella partita vinta per 2 a 1 contro i nipponici.

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Un giocatore seppur giovane comunque di grande esperienza quello in arrivo alla corte del Cholo Simeone che grazie a questo acquisto può liberare Julian Alvarez in uscita dai colchoneros e in presumibile direzione Premier League. Simeone non attende altro che sfruttare la sua nuova freccia per insidiare Real e Barcellona in ottica vittoria della Liga.

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