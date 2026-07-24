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Il futuro di Jadon Sancho resta uno degli argomenti più interessanti del mercato europeo. Nelle ultime ore è emersa una nuova possibile pista per l’esterno inglese: l’Atlético Madrid avrebbe infatti effettuato un sondaggio e iniziato a valutare la possibilità di un suo eventuale arrivo.

Sancho cerca un nuovo riscatto, l'Atletico Madrid si mette alla finestra

A rivelarlo è il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, che attraverso i suoi canali e in collegamento con Radio MARCA e Objetivo Atleti ha spiegato come il club spagnolo abbia esplorato questa opportunità. Secondo quanto riferito, i Colchoneros sarebbero alla ricerca di un giocatore capace di fare la differenza nell’uno contro uno, una caratteristica che Sancho ha sempre avuto tra i suoi principali punti di forza.

L’inglese, classe 2000, rappresenta un profilo di grande talento ma anche una situazione di mercato particolarmente delicata. Dopo gli anni da protagonista al Borussia Dortmund, dove si è imposto come uno degli esterni offensivi più brillanti d’Europa grazie a velocità, tecnica e capacità di saltare l’uomo, Sancho ha vissuto momenti più complicati nel suo percorso successivo.

💣🚨 BREAKING: Atlético Madrid have made an inquiry and explored the possibility of signing Jadon Sancho.



The club is looking for a player who excels in one-on-one situations.



[🎖️: @MatteMoretto via @RadioMARCA/@Objetivoatleti] pic.twitter.com/y5oo1nI25K — Atletico Universe (@atletiuniverse) July 24, 2026

Proprio la ricerca di una nuova dimensione potrebbe spingerlo verso una nuova avventura. L’Atlético Madrid osserva con attenzione la situazione, consapevole che un giocatore con le sue qualità tecniche potrebbe aggiungere imprevedibilità al reparto offensivo di Diego Simeone.

La società madrilena, infatti, sta valutando profili in grado di offrire qualcosa di diverso: calciatori capaci di rompere gli equilibri delle partite con una giocata individuale, un dribbling o un’accelerazione negli ultimi metri. Ed è proprio in questo contesto che il nome di Sancho è finito nei radar dei Colchoneros.

Al momento si tratta di un interesse esplorativo e di un primo contatto per capire la fattibilità dell’operazione. Non ci sono ancora accordi o trattative avanzate, ma il sondaggio conferma come il nome dell’esterno inglese continui ad attirare l’attenzione di importanti club europei. Il mercato potrebbe dunque regalare nuovi sviluppi nelle prossime settimane. Dopo una carriera vissuta tra grandi aspettative e momenti di difficoltà, Sancho potrebbe essere chiamato a scegliere il prossimo capitolo della sua storia calcistica. L’Atlético Madrid, intanto, ha iniziato a muovere i primi passi.