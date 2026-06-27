Franck Kessie commenta le voci sulla Juventus a La Gazzetta dello Sport: "Sono in forma e svincolato, un gran bel colpo".
Milano è alle spalle, Kessie sorride e urla: "Forza Barça"...
L'ombra di Franck Kessie torna a stagliarsi con forza sul campionato di Serie A. L'ex centrocampista del Milan, attualmente in forza all'Al Ahli, ha commentato apertamente le insistenti voci relative a un forte interessamento da parte della Juventus nei suoi confronti. Il mediano ivoriano ha risposto ai rumors di mercato nel corso di una ricca intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il giocatore non si nasconde dietro frasi di rito e lancia un messaggio chiarissimo alla dirigenza di Torino: "La Juventus? Sì, sì, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo".
Lo status da svincolato e l'addio all'Al AhliL'esperto centrocampista ha appena conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale del Mondiale insieme alla sua Costa d'Avorio. Forte delle ottime prestazioni offerte sul rettangolo verde, il calciatore rincara la dose e promuove la propria candidatura elencando i motivi che dovrebbero spingere le big a investire sul suo cartellino. "In forma, al Mondiale, e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più! Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione!", ha spiegato l'ivoriano con estrema sicurezza. Kessie ha poi chiarito la propria situazione contrattuale con il club saudita Al Ahli. "Per altri 5 giorni sono un giocatore dell'Al Ahli di Gedda. Dopo la partita dei sedicesimi ci vediamo e ti dico qualcosa. Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante, e ripeto, è normale: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche!".
I numeri al Mondiale e la carta d'identitàIl profilo del mediano stuzzica i direttori sportivi di mezza Europa per via di parametri tecnici ed economici davvero invidiabili. L'ivoriano compirà 30 anni il prossimo 19 dicembre, entrando così nella piena maturità agonistica della carriera. Nel corso di questa edizione dei Mondiali, il ct della Costa d'Avorio ha schierato Kessie da titolare in tutte e tre le gare della fase a gironi, ricevendone in cambio dinamismo e solidità. La Juventus valuta attentamente l'affare, consapevole di poter tesserare un elemento di caratura internazionale a costo zero nel giro di pochissimi giorni.
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