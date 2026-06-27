L'ombra di Franck Kessie torna a stagliarsi con forza sul campionato di Serie A. L'ex centrocampista del Milan, attualmente in forza all'Al Ahli, ha commentato apertamente le insistenti voci relative a un forte interessamento da parte della Juventus nei suoi confronti. Il mediano ivoriano ha risposto ai rumors di mercato nel corso di una ricca intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il giocatore non si nasconde dietro frasi di rito e lancia un messaggio chiarissimo alla dirigenza di Torino: "La Juventus? Sì, sì, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo".

Lo status da svincolato e l'addio all'Al Ahli

L'esperto centrocampista ha appena conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale delinsieme alla sua. Forte delle ottime prestazioni offerte sul rettangolo verde, ilrincara la dose e promuove la propriaelencando i motivi che dovrebbero spingere lea investire sul suo cartellino. "In forma, al Mondiale, e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più! Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione!", ha spiegato l'ivoriano con estrema sicurezza.ha poi chiarito la propria situazionecon il club saudita. "Per altri 5 giorni sono un giocatore dell'Al Ahli di Gedda. Dopo la partita dei sedicesimi ci vediamo e ti dico qualcosa. Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante, e ripeto, è normale: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche!".

JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 13 APRILE: Franck Kessie dell'Al Ahli controlla il pallone durante la partita degli ottavi di finale della AFC Champions League Elite tra Al Ahli e Al Duhail, disputata al King Abdullah Sports City il 13 aprile 2026 a Jeddah, in Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

I numeri al Mondiale e la carta d'identità

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