La Croazia ha annunciato ufficialmente il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale: sarà Slaven Bilić a guidare la Croazia nel prossimo ciclo internazionale. Una scelta che punta sull'esperienza, sul forte legame con il calcio croato e sulla conoscenza di un ambiente che il tecnico conosce come pochi altri.

Bilić e la pesante eredità, sarà lui il nuovo Ct della Croazia

Bilić prende il posto di Zlatko Dalić, l'allenatore che negli ultimi anni ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia calcistica del Paese. Sotto la guida di Dalić, infatti, la Croazia ha raggiunto risultati straordinari: la finale del Mondiale 2018 in Russia, persa contro la Francia, il terzo posto ai Mondiali del 2022 in Qatar e una finale di Nations League che ha confermato la competitività della selezione balcanica ai massimi livelli internazionali.

Classe 1968, Slaven Bilić è stato prima un simbolo della Nazionale da calciatore e successivamente uno degli allenatori croati più apprezzati degli ultimi decenni. Da difensore ha indossato la maglia della Croazia per 44 volte, partecipando anche allo storico terzo posto conquistato ai Mondiali del 1998.

🚨🚨 OFFICIEL ! SLAVEN BILIĆ 🇭🇷 EST LE NOUVEAU SÉLECTIONNEUR DE LA CROATIE ! 👔 pic.twitter.com/P9MPm4TfML — Actu Foot (@ActuFoot_) July 13, 2026

Da allenatore, invece, ha costruito una carriera internazionale di assoluto rispetto. Ha già guidato la Nazionale croata dal 2006 al 2012, portandola ai quarti di finale di Euro 2008 e ottenendo risultati che gli hanno garantito grande popolarità nel Paese. Successivamente ha allenato club importanti come l'Beşiktaş JK, il West Ham United, il West Bromwich Albion, l'Al-Ittihad e l'Al-Fateh, accumulando esperienza in campionati molto diversi tra loro.

Il ritorno di Bilić rappresenta una scelta che unisce tradizione e ambizione. La Croazia si affida a un tecnico che conosce perfettamente il peso della maglia a scacchi e che avrà il compito di accompagnare il ricambio generazionale dopo l'era di Luka Modrić e degli altri protagonisti che hanno reso la Nazionale una delle realtà più rispettate del calcio mondiale.

L'obiettivo sarà mantenere la Croazia ai vertici del calcio europeo e internazionale, continuando il percorso di crescita costruito negli ultimi anni. Per Bilić si tratta di un ritorno carico di aspettative, ma anche della possibilità di scrivere un nuovo capitolo della sua storia con la Nazionale che lo ha reso grande.