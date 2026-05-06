Tra il finale di stagione e l'inizio del calciomercato, c'è un sogno da cullare per il Milan. Si tratta di Robert Lewandowski, fuoriclasse in forza al Barcellona e che potrebbe cambiare aria in vista della prossima annata. La sua scelta potrebbe ricadere proprio su un'esperienza in serie A, con i rossoneri e la Juventus che aspettano, pazienti, alla finestra. L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato sul suo canale Youtube, che l'agente di Lewandoski, Pini Zahavi sarà presto in Italia per i primi colloqui ufficiali con le due squadre interessate. Il problema principale, però, rimane l'ingaggio, che è decisamente elevato e difficilmente a portata delle squadre della Serie A. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>

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