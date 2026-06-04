L'Atlético Madrid ha un nuovo grande obiettivo di mercato, ovvero Marc Cucurella. Secondo quanto riportato da Marca, per convincere l'esterno mancino, il club spagnolo ha deciso di rispolverare la cosiddetta formula Julián. Si tratta della stessa identica e asfissiante strategia utilizzata esattamente due estati fa per strappare Julián Álvarez al Manchester City e portarlo al Metropolitano. All'epoca, l'attaccante argentino confessò di aver ricevuto messaggi e chiamate quotidiane dal Cholo Simeone e da suo figlio Giuliano per convincerlo ad accettare il progetto rojiblanco. Una vera e propria operazione di logoramento durata intere settimane, che oggi la dirigenza sta applicando su scala diversa per riportare in patria il terzino catalano dopo diverse stagioni vissute in Premier League.

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Gli inviati speciali nel ritiro della Spagna

Se nel caso dell'attaccante argentino il ruolo di mediatore fu affidato a, oggi i nuovi inviati specialisi trovano direttamente nel ritiro della. I tre colchonerosstanno infatti sfruttando il tempo passato agli ordini del ctper tessere le lodi del progetto tecnico del Cholo.vanta già una profonda amicizia con, ma è soprattutto il centrale Pubill, divenuto intoccabile perdopo il grande salto dall'Almería un anno fa, a fare da vero e proprio Cicerone. "Sì, le he dicho que se venga conmigo" (Sì, gli ho detto di venire con me), ha ammesso candidamente lo stesso, che non nasconde il forte desiderio di condividere la retroguardia titolare proprio con l'esterno.

LONDRA, INGHILTERRA - 16 MAGGIO: Marc Cucurella del Chelsea durante la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City il 16 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il nodo Chelsea e le offerte sul tavolo

Presión total a Cucurella 💥 https://t.co/xqxDs54C7X — MARCA (@marca) June 3, 2026

Nonostante il grande lavoro ai fianchi e ladel giocatore, che vede di buon occhio un ritorno in, la trattativa è tutt'altro che in discesa. L'ostacolo principale rimane il. Il club londinese, doveha trascorso in modo specifico gli ultimi quattro anni, detiene ovviamente l'ultima parola sull'operazione e potrebbe fissare un prezzo d'uscita decisamenteper liberare il difensore internazionale.

Nel frattempo, l'Atlético continua ad applicare la sua formula, nella speranza che il logoramento sortisca gli stessi effetti avuti con il campione del mondo argentino. Dopo diverse stagioni ad alto rendimento, il laterale dovrà ora decidere tra le varie offerte ricevute, con l'assoluta consapevolezza che al Metropolitano lo attendono a braccia aperte.

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