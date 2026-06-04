L'Atlético Madrid vuole riportare in Spagna Marc Cucurella replicando la tattica vincente usata per Álvarez
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L'Atlético Madrid ha un nuovo grande obiettivo di mercato, ovvero Marc Cucurella. Secondo quanto riportato da Marca, per convincere l'esterno mancino, il club spagnolo ha deciso di rispolverare la cosiddetta formula Julián. Si tratta della stessa identica e asfissiante strategia utilizzata esattamente due estati fa per strappare Julián Álvarez al Manchester City e portarlo al Metropolitano. All'epoca, l'attaccante argentino confessò di aver ricevuto messaggi e chiamate quotidiane dal Cholo Simeone e da suo figlio Giuliano per convincerlo ad accettare il progetto rojiblanco. Una vera e propria operazione di logoramento durata intere settimane, che oggi la dirigenza sta applicando su scala diversa per riportare in patria il terzino catalano dopo diverse stagioni vissute in Premier League.
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Gli inviati speciali nel ritiro della SpagnaSe nel caso dell'attaccante argentino il ruolo di mediatore fu affidato a Giuliano Simeone, oggi i nuovi inviati speciali dell'Atlético si trovano direttamente nel ritiro della nazionale spagnola. I tre colchoneros Baena, Llorente e Pubill stanno infatti sfruttando il tempo passato agli ordini del ct De la Fuente per tessere le lodi del progetto tecnico del Cholo. Cucurella vanta già una profonda amicizia con Baena, ma è soprattutto il centrale Pubill, divenuto intoccabile per Simeone dopo il grande salto dall'Almería un anno fa, a fare da vero e proprio Cicerone. "Sì, le he dicho que se venga conmigo" (Sì, gli ho detto di venire con me), ha ammesso candidamente lo stesso Pubill, che non nasconde il forte desiderio di condividere la retroguardia titolare proprio con l'esterno.
Il nodo Chelsea e le offerte sul tavoloNonostante il grande lavoro ai fianchi e la volontà del giocatore, che vede di buon occhio un ritorno in Spagna, la trattativa è tutt'altro che in discesa. L'ostacolo principale rimane il Chelsea. Il club londinese, dove Cucurella ha trascorso in modo specifico gli ultimi quattro anni, detiene ovviamente l'ultima parola sull'operazione e potrebbe fissare un prezzo d'uscita decisamente elevatissimo per liberare il difensore internazionale.
Presión total a Cucurella 💥 https://t.co/xqxDs54C7X— MARCA (@marca) June 3, 2026
Nel frattempo, l'Atlético continua ad applicare la sua formula, nella speranza che il logoramento sortisca gli stessi effetti avuti con il campione del mondo argentino. Dopo diverse stagioni ad alto rendimento, il laterale dovrà ora decidere tra le varie offerte ricevute, con l'assoluta consapevolezza che al Metropolitano lo attendono a braccia aperte.
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