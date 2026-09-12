M'Baye Niang lo abbiamo perso di vista recentemente. Prima del 2024, tutti si erano scordati dell'esistenza in questa realtà della punta francese. La sua carriera calcistica in quegli anni ha decisamente contribuito a farci dimenticare del suo esser-ci all'interno del campo da calcio. Il percorso di Niang ha sempre lasciato parecchi dubbi attorno a lui. Nessuno si ricorda di lui come di un attaccante davvero forte e decisivo, eppure, in qualche spezzone di gioco, il senegalese ha mostrato onnipotenza atletica unita a una più che discreta tecnica. Un giocatore mai compiuto e sempre rimasto all'interno della gabbia dorata del suo potenziale. Tuttavia, la sua carriera può tranquillamente essere definita "di culto", avendo attraversato grandi club, conquistando luoghi esotici e infine tornando in squadre minori pronte ad affidarsi a lui come ancora di salvataggio.

M'Baye Niang torna in Francia

La carriera di M'Baye Niang sembra essere letteralmente infinita. Partito dalle giovanili e dalla prima squadra del Caen, il 18enne Niang convince il Milan di Allegri a puntare su di lui, ma l'esperienza avanza con fatica per problemi di maturità fuori e dentro al campo. Così, nel gennaio 2014, il senegalese passa in prestito al Montpellier con cui segna 4 reti nella seconda metà di stagione. Il potenziale inizia a intravedersi e dopo un breve passaggio a Milano, l'attaccante va alcon cui registra 5 gol in metà stagione. Il Milan lo richiama soddisfatto ma le sue prestazioni altalenanti lo conducono al Watford dopo un altro anno e mezzo in rossonero.

ISTANBUL, TURCHIA - 22 NOVEMBRE: M'Baye Niang del Gençlerbirliği contrastato da Davinson Sánchez del Galatasaray durante la partita della Trendyol Süper Lig tra Galatasaray SK e Gençlerbirliği SK al Rams Park Stadium, il 22 novembre 2025 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Il prestito in Inghilterra va male e Niang si trasferisce al Torino di Mazzarri nella stagione 2017-18. Le 4 reti stagionali convincono il Rennes ad acquistarlo definitivamente e lui ripaga la fiducia andando in doppia cifra per due stagioni di fila, prima di cedere ai soldi arabi dell'Al-Ahli. Metà stagione in Arabia Saudita ed è già tempo di tornare in Francia, accumulando reti e presenze fra Bordeaux e Auxerre. In seguito arrivano 6 ottimi mesi con l'Adana Demirspor dell'ex compagno Balotelli, che convincono l'Empoli a renderlo il proprio uomo salvezza. I toscani avranno ragione perché M'Baye segnerà la rete decisiva della permanenza in A. Svincolato, si accasa al Wydad Casablanca, prima di tornare in Italia alla Samp. Un gol sbagliato nella finale dei play-out rischia di cancellarne la memoria italiana per sempre, ma il ripescaggio dei blucerchiati e il suo passaggio in Turchia al Gençlerbirligi lo salvano dalla damnatio memoriae.

M’Baye Niang est de retour en France et s’engage avec l’@usldunkerque 🔥



L’attaquant sénégalais rejoint les Maritimes pour une saison ! pic.twitter.com/C72nsdf8cU — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) September 12, 2026

Oggi si apre l'ennesimo nuovo capitolo della carriera del giocatore senegalese: il, seconda divisione francese, ha ufficializzato la firma di M'Baye Niang col club.