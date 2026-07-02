Per il Liverpool è un'estate piena di addii importanti, come quello di Ibrahima Konaté che negli ultimi anni ha reso la difesa dei Reds una delle più forti e solide d'Europa, riuscendo a conquistare 1 Premier League nella stagione 2024-2025 oltre alle varie coppe nazionali. Proprio per questo ad Anfield erano alla ricerca di un valido e giovane sostituto, in grado di sostituire il difensore francese che nel frattempo raggiungerà José Mourinho al Real Madrid dopo il Mondiale in cui è impegnato con la Nazionale francese.

Jacquet al Liverpool per 60 milioni di euro

Il comunicato del Liverpool

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La squadra inglese ha scelto di puntare su, difensore franceseacquistato per, squadra che attualmente milita in, con cui ha collezionato in totale. Cresciuto nel settore giovanile del Rennes, il giovane si è imposto comegrazie alle prestazioni offerte con le squadre giovanili e al successivo percorso tra i professionisti, convincendo il Liverpool a investire una grande cifra su di lui.La squadra inglese lo ha ufficializzato tramite un comunicato ufficiale pubblicato nei vari canali di comunicazione la firma del calciatore francese: "I Reds hanno trovato un accordo per portare il francese nel club all'inizio di quest'anno e il trasferimento dovrebbe essere ratificato nei prossimi giorni.dopo essere cresciuto nelle giovanili dele collezionatoin prima squadra"."Ventuno di queste sono arrivati durante l'ultima stagione 2025-26, che per il difensore centrale si è interrotta precocemente a causa di un infortunio alla spalla subito a febbraio. Jacquet, nazionale francese, ha inoltre accumulato una precedente esperienza, in cui la collezionatodurante un periodo di prestito di circa 12 mesi con il".