Il Liverpool ha acquistato il difensore centrale francese dopo l'addio di Ibrahima Konaté, ufficialmente approdato al Real Madrid.
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Per il Liverpool è un'estate piena di addii importanti, come quello di Ibrahima Konaté che negli ultimi anni ha reso la difesa dei Reds una delle più forti e solide d'Europa, riuscendo a conquistare 1 Premier League nella stagione 2024-2025 oltre alle varie coppe nazionali. Proprio per questo ad Anfield erano alla ricerca di un valido e giovane sostituto, in grado di sostituire il difensore francese che nel frattempo raggiungerà José Mourinho al Real Madrid dopo il Mondiale in cui è impegnato con la Nazionale francese.
Jacquet al Liverpool per 60 milioni di euroLa squadra inglese ha scelto di puntare su Jérémy Jacquet, difensore francese classe 2005 acquistato per 60 milioni di euro dal Rennes, squadra che attualmente milita in Ligue 1, con cui ha collezionato in totale 32 presenze. Cresciuto nel settore giovanile del Rennes, il giovane si è imposto come uno dei migliori prospetti del calcio francese grazie alle prestazioni offerte con le squadre giovanili e al successivo percorso tra i professionisti, convincendo il Liverpool a investire una grande cifra su di lui.
Il comunicato del LiverpoolLa squadra inglese lo ha ufficializzato tramite un comunicato ufficiale pubblicato nei vari canali di comunicazione la firma del calciatore francese: "I Reds hanno trovato un accordo per portare il francese nel club all'inizio di quest'anno e il trasferimento dovrebbe essere ratificato nei prossimi giorni. Jacquet si trasferisce ad Anfield dopo essere cresciuto nelle giovanili del Rennes e collezionato 33 presenze in prima squadra".
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