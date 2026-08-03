In casa Manchester City si lavora sul futuro di Jack Grealish. Tornato dal prestito all'Everton, Mr 100 milioni è pronto a ritagliarsi spazio nelle gerarchie di Enzo Maresca ed anche il tecnico azzurro sembra pronto a puntare su di lui ma questo non basterebbe per garantire la sua permanenza all'Etihad Stadium. Come riporta The Sun, infatti, sul centrocampista inglese ci sarebbero ben sette club.

Manchester City, l'incognita Grealish: Maresca apre ma il mercato osserva

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Il futuro di Jack Grealish resta un'incognita in casa. Reduce da una buona stagione con, ma chiusa con un infortunio al piede, il classe '95 si è rimesso a disposizione dei Citizens e di Enzoin attesa di novità su quale maglia dovrà indossare la prossima stagione, ormai alle porte. Nelle ultime settimane si è parlato di una possibile esclusione dai piani del nuovo tecnico, ipotesi che lo stesso giocatore ha smentito sui social, spiegando di essere ancora alle prese con il recupero fisico.A "confermare" le parole di Grealish è stato lo stesso Enzo: "Jack è qui per il momento. È un giocatore del Manchester City. Ho un buon rapporto con lui, è una persona straordinaria. Vedremo cosa succederà". Parole che non escludono una permanenza all'Etihad Stadium ma allo stesso tempo lasciano spazio anche a possibili sorprese sul fronte mercato. Come riporta The Sun, ci sarebbero ben sette club interessato a Mr 100 milioni.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 2 APRILE: Jack Grealish del Manchester City festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City FC e Leicester City FC all'Etihad Stadium, il 2 aprile 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

L'Everton vorrebbe riportarlo a Liverpool con un nuovo prestito, mentre l'Aston Villa sogna il ritorno del giocatore cresciuto nel proprio vivaio. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, con Diego Simeone che lo vede bene il suo profilo per il centrocampo, oltre a diverse società della Saudi Pro League e della MLS. Il nodo principale resta però quello del ruolo: Grealish vuole una destinazione che gli garantisca continuità. Le prossime settimane saranno decisive per sapere quale sarà il colore della maglia.