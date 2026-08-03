Il tecnico azzurro lo vede centrale nel suo progetto ma sul centrocampista ci sono ben sette club
Manchester City, Grealish salta il derby: Guardiola "E non so quando tornerà..."
In casa Manchester City si lavora sul futuro di Jack Grealish. Tornato dal prestito all'Everton, Mr 100 milioni è pronto a ritagliarsi spazio nelle gerarchie di Enzo Maresca ed anche il tecnico azzurro sembra pronto a puntare su di lui ma questo non basterebbe per garantire la sua permanenza all'Etihad Stadium. Come riporta The Sun, infatti, sul centrocampista inglese ci sarebbero ben sette club.
Manchester City, l'incognita Grealish: Maresca apre ma il mercato osservaIl futuro di Jack Grealish resta un'incognita in casa Manchester City. Reduce da una buona stagione con l'Everton, ma chiusa con un infortunio al piede, il classe '95 si è rimesso a disposizione dei Citizens e di Enzo Maresca in attesa di novità su quale maglia dovrà indossare la prossima stagione, ormai alle porte. Nelle ultime settimane si è parlato di una possibile esclusione dai piani del nuovo tecnico, ipotesi che lo stesso giocatore ha smentito sui social, spiegando di essere ancora alle prese con il recupero fisico.
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L'Everton vorrebbe riportarlo a Liverpool con un nuovo prestito, mentre l'Aston Villa sogna il ritorno del giocatore cresciuto nel proprio vivaio. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, con Diego Simeone che lo vede bene il suo profilo per il centrocampo, oltre a diverse società della Saudi Pro League e della MLS. Il nodo principale resta però quello del ruolo: Grealish vuole una destinazione che gli garantisca continuità. Le prossime settimane saranno decisive per sapere quale sarà il colore della maglia.
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