Malo Gusto è uno dei nomi che stanno attirando l'attenzione del Manchester City in vista delle prossime finestre di mercato. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club allenato da Pep Guardiola segue con interesse il terzino francese del Chelsea, considerato uno dei profili più interessanti della nuova generazione europea. Al momento, però, qualsiasi tentativo di affondo appare estremamente complicato. I Blues non hanno alcuna intenzione di privarsi facilmente del giocatore e valutano il suo cartellino intorno agli 85 milioni di euro, una cifra che testimonia quanto il club londinese creda nelle qualità e nel potenziale del classe 2003.

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Il Chelsea considera Gusto un punto fermo

appare molto chiara. Malo Gusto viene considerato uno dei giocatori più importanti per il presente e soprattutto per il futuro della squadra. Arrivato dal Lione come uno dei giovani più promettenti del panorama europeo, il francese ha continuato il proprio percorso di crescita in Premier League, mostrando personalità, qualità atletiche e una notevole capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco.

LONDRA, INGHILTERRA - 10 AGOSTO: Malo Gusto ed Enzo Fernández del Chelsea effettuano un giro di celebrazione con i trofei della Conference League e della FIFA Club World Cup durante la partita amichevole pre-campionato tra Chelsea e AC Milan a Stamford Bridge il 10 agosto 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Proprio per questo motivo il Chelsea non sembra disposto a prendere in considerazione offerte al di sotto di una valutazione estremamente elevata, scoraggiando di fatto gran parte delle possibili pretendenti.

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Guardiola cerca rinforzi per la fascia

conferma il valore raggiunto dal difensore francese sul mercato internazionale. La società inglese continua a monitorare diversi profili in grado di garantire qualità e prospettiva nel lungo periodo e Gusto risponde perfettamente a queste caratteristiche. Tuttavia tra apprezzamento e trattativa concreta esiste ancora una distanza significativa. La richiesta economica attribuita al Chelsea rende infatti l'operazione estremamente complessa e costringe il City a riflettere attentamente su eventuali sviluppi futuri. Per il momento il nome di Malo Gusto resta tra quelli osservati con maggiore attenzione, ma il Chelsea continua a mantenere una posizione molto rigida sul possibile trasferimento del giocatore.

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