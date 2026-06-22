L'esperienza di Anthony Martial in Messico potrebbe concludersi molto prima del previsto. L'attaccante francese, arrivato al Monterrey con grandi aspettative dopo le esperienze vissute tra Manchester United, AEK Atene e Monaco, sarebbe infatti vicino alla separazione dal club messicano.

Secondo le ultime indiscrezioni, le parti starebbero lavorando a una risoluzione consensuale del contratto che consentirebbe al giocatore di tornare sul mercato da svincolato. Una situazione che ha attirato l'attenzione di diversi osservatori in Francia, dove Martial continuerebbe a vedere il proprio futuro. L'ex nazionale francese sarebbe infatti intenzionato a rientrare nel suo Paese per rilanciare una carriera che negli ultimi anni non è riuscita a ritrovare la continuità dei tempi migliori.

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Un'avventura durata meno del previsto

non ha prodotto i risultati che entrambe le parti si aspettavano. Dopo l'arrivo a Monterrey, Martial non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista e le sue prestazioni sono rimaste al di sotto delle attese. Tra problemi di continuità e difficoltà di adattamento, il rapporto con il club avrebbe progressivamente perso slancio fino ad arrivare all'ipotesi concreta della separazione anticipata.

Martial (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, Monterrey e l'attaccante avrebbero raggiunto un'intesa di massima per chiudere il rapporto in maniera amichevole, permettendo così al giocatore di valutare nuove opportunità professionali.

La Francia nel futuro di Martial

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per Martial in vista della prossima stagione. L'attaccante, cresciuto calcisticamente in Francia prima dell'esplosione con il Monaco e del trasferimento al Manchester United , ritiene che un rientro in Ligue 1 possa offrirgli le condizioni ideali per rilanciarsi. Negli ultimi anni il suo nome è stato accostato a diverse squadre francesi e anche questa volta non mancano le ipotesi di mercato.A trent'anni, Martial è alla ricerca di un progetto che gli permetta di tornare protagonista e di ritrovare quella continuità che ha caratterizzato soltanto alcune fasi della sua carriera. La separazione dal Monterrey potrebbe quindi aprire rapidamente un nuovo capitolo per uno dei talenti francesi più discussi dell'ultimo decennio.

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