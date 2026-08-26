Alvaro Morata sembrerebbe pronto a salutare la città di Como e l'Italia. Dopo una stagione chiusa senza acuti personali in Serie A, l'attaccante spagnolo potrebbe sperare nel rilancio, intraprendendo la strada di una nuova esperienza all'estero. A pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, sono ancora tanti i dubbi che aleggiano intorno al classe 1992.

Morata, futuro in bilico: interesse del Leganes?

lo scorso campionato non sono bastate ad Alvaro Morata per sbloccarsi. Chiudere un intero campionato avendoalla voce "gol realizzati" per un attaccante della sua caratura non deve essere stato semplice. L'unico gol realizzato con la maglia del Como, infatti, è giunto in una delle quattro presenze racimolate in. E così, dopo aver calcato i palcoscenici più importanti d'Europa, indossando maglie pesanti, dal Real Madrid alla Juventus , passando per Chelsea e Atletico Madrid, quindie Galatasaray, Morata sembra non avere più grosso appeal sul mercato.

COMO, ITALIA - 29 LUGLIO: Alvaro Morata del Como 1907 in azione durante la partita della Como Cup 2026 tra Como 1907 e Al-Ula SC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 29 luglio 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

In carriera, dalla stagione 2012-2013, lo spagnolo aveva sempre segnato almeno una rete, una statistica che si è tristemente interrotta proprio a Como. E adesso? Dopo alcune indiscrezioni di SkySport, anche il portale spagnolo MARCA confermerebbe l'interesse del Leganés nei suoi confronti. Stiamo parlando di una squadra che milita nella seconda divisione in Spagna e potrebbe necessitare di un rinforzo in attacco d'esperienza. Pur senza conferme dirette dal club, ci sarebbero stati colloqui tra le parti, ma resta un ostacolo pesante nella trattativa.

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Alvaro Morata percepisce uno, al momento lontano dai parametri finanziari della squadra di Madrid. Perché il trasferimento possa diventare concreto, dunque, occorrerebbe una compartecipazione al pagamento del salario del ragazzo da parte del Como. La pista resta pertanto difficile, ma da seguire nei prossimi giorni. D'altra parte, sino al gong del mercato nei top 5 campionati europei