Alvaro Morata si appresta a salutare la città di Como dopo una stagione altamente negativa. In questi ultimi giorni di mercato, potrebbe trasferirsi al Leganes.
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Alvaro Morata sembrerebbe pronto a salutare la città di Como e l'Italia. Dopo una stagione chiusa senza acuti personali in Serie A, l'attaccante spagnolo potrebbe sperare nel rilancio, intraprendendo la strada di una nuova esperienza all'estero. A pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, sono ancora tanti i dubbi che aleggiano intorno al classe 1992.
Morata, futuro in bilico: interesse del Leganes?26 partite giocate lo scorso campionato non sono bastate ad Alvaro Morata per sbloccarsi. Chiudere un intero campionato avendo zero alla voce "gol realizzati" per un attaccante della sua caratura non deve essere stato semplice. L'unico gol realizzato con la maglia del Como, infatti, è giunto in una delle quattro presenze racimolate in Coppa Italia. E così, dopo aver calcato i palcoscenici più importanti d'Europa, indossando maglie pesanti, dal Real Madrid alla Juventus, passando per Chelsea e Atletico Madrid, quindi Milan e Galatasaray, Morata sembra non avere più grosso appeal sul mercato.
In carriera, dalla stagione 2012-2013, lo spagnolo aveva sempre segnato almeno una rete, una statistica che si è tristemente interrotta proprio a Como. E adesso? Dopo alcune indiscrezioni di SkySport, anche il portale spagnolo MARCA confermerebbe l'interesse del Leganés nei suoi confronti. Stiamo parlando di una squadra che milita nella seconda divisione in Spagna e potrebbe necessitare di un rinforzo in attacco d'esperienza. Pur senza conferme dirette dal club, ci sarebbero stati colloqui tra le parti, ma resta un ostacolo pesante nella trattativa.
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