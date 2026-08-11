Uno dei giocatori che Xabi Alonso ha a disposizione per il suo Chelsea risponde al nome di Mykhailo Mudryk. Il calciatore, infatti, veste la maglia del club di Londra dal mese di gennaio del 2023. Tuttavia, la sua esperienza inglese è stata fermata bruscamente dalla sospensione che la FA gli ha dato. Di recente, però, l'ucraino ha fatto il suo ritorno in campo ed i Blues stanno prendendo in considerazione l'idea di farlo partire.

Il Chelsea sta pensando di cedere Mudryk in prestito

Durante la sessione di calciomercato invernale di tre anni fa, la squadra che milita inha preso Mudryk dallo, al quale sono andati la bellezza di. L'avventura in Inghilterra dell'attaccante, però, è stata fermata dopo laad unnel mese di dicembre del. Ciò ha portato la FA a sospendere il giocatore fino aper benad aprile di quest'anno. L'ucraino, in seguito, ha presentato unche, a fine luglio, è statoin maniera parziale. In questo modo, il classe 2001 è tornato di nuovo in campo.

Hong Kong, Cina - 5 agosto 2026: Mykhailo Mudryk del Chelsea FC si riscalda prima dell'amichevole Chelsea v Juventus al Kai Tak Stadium. (Foto di Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Nelle ultime ore, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato su X che i Blues stanno prendendo in considerazione l'idea di cedere in prestito l'attaccante nato nel 2001. L'obiettivo di questa cessione a titolo temporaneo sarebbe quello di permettere al calciatore di tornare a giocare con una certa continuità e, di conseguenza, ritrovare anche la condizione fisica. Su di lui ci sono diversi club della Serie A e lo Strasburgo, anche se l'ucraino preferirebbe restare nella massima divisione inglese. Se dovesse lasciare il Chelsea in prestito, quindi, l'ex Shakhtar Donetsk potrebbe andare in una squadra in cui tornerebbe a giocare in maniera regolare.