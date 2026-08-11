Dopo la sospensione e la conseguente squalifica da parte della FA, l'ex Shakhtar Donetsk ha fatto il suo ritorno in campo
Riecco Mudryk, l'ucraino ritorna in campo: mancava dal 2024
Uno dei giocatori che Xabi Alonso ha a disposizione per il suo Chelsea risponde al nome di Mykhailo Mudryk. Il calciatore, infatti, veste la maglia del club di Londra dal mese di gennaio del 2023. Tuttavia, la sua esperienza inglese è stata fermata bruscamente dalla sospensione che la FA gli ha dato. Di recente, però, l'ucraino ha fatto il suo ritorno in campo ed i Blues stanno prendendo in considerazione l'idea di farlo partire.
Il Chelsea sta pensando di cedere Mudryk in prestitoDurante la sessione di calciomercato invernale di tre anni fa, la squadra che milita in Premier League ha preso Mudryk dallo Shakhtar Donetsk, al quale sono andati la bellezza di 100 milioni di euro bonus compresi. L'avventura in Inghilterra dell'attaccante, però, è stata fermata dopo la positività ad un test antidoping nel mese di dicembre del 2024. Ciò ha portato la FA a sospendere il giocatore fino a squalificarlo per ben quattro anni ad aprile di quest'anno. L'ucraino, in seguito, ha presentato un ricorso che, a fine luglio, è stato accolto in maniera parziale. In questo modo, il classe 2001 è tornato di nuovo in campo.
Nelle ultime ore, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato su X che i Blues stanno prendendo in considerazione l'idea di cedere in prestito l'attaccante nato nel 2001. L'obiettivo di questa cessione a titolo temporaneo sarebbe quello di permettere al calciatore di tornare a giocare con una certa continuità e, di conseguenza, ritrovare anche la condizione fisica. Su di lui ci sono diversi club della Serie A e lo Strasburgo, anche se l'ucraino preferirebbe restare nella massima divisione inglese. Se dovesse lasciare il Chelsea in prestito, quindi, l'ex Shakhtar Donetsk potrebbe andare in una squadra in cui tornerebbe a giocare in maniera regolare.
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