Il Sassuolo celebra il caffè con i suoi campioni e una clip tutta da ridere

Tarik Muharemovic potrebbe presto ritrovare la Juventus sulla sua strada. Soltanto due estati fa i bianconeri avevano preferito privarsene, non investendo sul difensore centrale sbarcato a Reggio Emilia. I due anni al Sassuolo lo hanno fatto crescere sensibilmente, aumentandone appeal e valutazione. Ad oggi, il suo ritorno in bianconero non va affatto escluso.

Muharemovic-Juventus, secondo rinforzo per i bianconeri?

Dopo l'acquisizione di Jeff Ekhator dal Genoa, la Juventus avverte l'esigenza di completare - almeno - un'operazione in difesa. I bianconeri guardano con interesse alla situazione legata a Muharemovic. Centrale difensivo, è già pienamente inserito nelle rotazioni della sua Bosnia-Erzegovina di cui di recente è diventato anche titolare. Come riferito nelle ultime ore da, Carnevali avrebbe sfruttato una clausola che fu inserita nel suo contratto 24 mesi fa, quando Muharemovic lasciò la Juventus. In sostanza i torinesi trattennerodel calciatore.

NAPOLI, ITALIA - 17 GENNAIO: Antonio Vergara del SSC Napoli lotta per il possesso palla con Tarik Muharemovic dell'US Sassuolo Calcio durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e US Sassuolo Calcio allo Stadio Diego Armando Maradona il 17 gennaio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Se dalla Continassa dovesse arrivare un'offerta, dunque, basterebbe proporre una cifra pari alla metà della reale valutazione del ragazzo perché possa approdare a Torino. Il dialogo tra le parti, già fluido tra le parti, avrebbe portato ad un accordo con la trattativa pronta ad essere finalizzata per il ragazzo cresciuto tra la Primavera e l'Under 23 della Juventus.

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Le negoziazioni tra le parti hanno sfruttato appieno la presenza di Carnevali che solo qualche settimana fa ha lasciato il Sassuolo. L'AD della Juve conosce tanto il ragazzo, quanto chi lo assiste, oltre ad aver un ottimo rapporto con la sua ex squadra. Si è trovata la quadra sulla base di. Lo stipendio del ragazzo, invece, ammonterebbe acon un contratto che scadrà nel giugno 2031. Eliminato da poco dal Mondiale, Muharemovic potrebbe immediatamente rilanciare le sue ambizioni sposando la causa della Juventus. Spalletti, difatti, esige una squadra con, affiancati da ragazzi immediatamente pronti - Kolo Muani su tutti.