Giovanni Carnevali, liberatosi da poche settimane dal Sassuolo in direzione Juventus, potrebbe portare con sé un suo fedelissimo: Tarik Muharemovic.
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Tarik Muharemovic potrebbe presto ritrovare la Juventus sulla sua strada. Soltanto due estati fa i bianconeri avevano preferito privarsene, non investendo sul difensore centrale sbarcato a Reggio Emilia. I due anni al Sassuolo lo hanno fatto crescere sensibilmente, aumentandone appeal e valutazione. Ad oggi, il suo ritorno in bianconero non va affatto escluso.
Muharemovic-Juventus, secondo rinforzo per i bianconeri?Dopo l'acquisizione di Jeff Ekhator dal Genoa, la Juventus avverte l'esigenza di completare - almeno - un'operazione in difesa. I bianconeri guardano con interesse alla situazione legata a Muharemovic. Centrale difensivo classe 2003, è già pienamente inserito nelle rotazioni della sua Bosnia-Erzegovina di cui di recente è diventato anche titolare. Come riferito nelle ultime ore da Nicolò Schira, Carnevali avrebbe sfruttato una clausola che fu inserita nel suo contratto 24 mesi fa, quando Muharemovic lasciò la Juventus. In sostanza i torinesi trattennero una percentuale del 50% sulla futura vendita del calciatore.
Se dalla Continassa dovesse arrivare un'offerta, dunque, basterebbe proporre una cifra pari alla metà della reale valutazione del ragazzo perché possa approdare a Torino. Il dialogo tra le parti, già fluido tra le parti, avrebbe portato ad un accordo con la trattativa pronta ad essere finalizzata per il ragazzo cresciuto tra la Primavera e l'Under 23 della Juventus.
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