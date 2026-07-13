In attesa della presentazione di Max Allegri, fissata domani al San Carlo, il Napoli è attivo sul mercato sia in entrata che in uscita. Uno dei calciatori attorno cui è ruotato il centrocampo napoletano nelle ultime stagioni, coronate con due Scudetti e una Supercoppa italiana, è Stanislav Lobotka. Lo slovacco ha il contratto in scadenza nel 2027, ma il Napoli mantiene l'opzione di prolungamento per un'altra stagione. L'agente del giocatore ha smentito l'interesse di altri club ravvivando, con forza, la permanenza del suo assistito alle pendici del Vesuvio.

Il regista per Max

Intervenuto ai microfoni del portale slovacco sport.sk,, agente di, ha commentato la situazione presente e futura del suo assistito: "Attualmente ha un contratto di un anno con il Napoli, con un'opzione per un ulteriore anno, quindi. Dovrebbe succedere qualcosa di veramente speciale perché lui lasci il Napoli".

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 28: Stanislav Lobotka in azione durante la partita di Serie A tra AC Milan e SSC Napoli allo Stadio Giuseppe Meazza il 28 settembre 2025 a Milano, Italia.(Photo by SSC NAPOLI via Getty Images)

Allegri, nel corso delle sue esperienze da allenatore, ha sempre messo al centro della sua impostazione di gioco il regista. Durante il primo mandato al Milan si affidò ad Andrea Pirlo, ritrovato poi alla Juventus nella stagione 2014/15, sfiorando un leggendario triplete. Sempre alla Vecchia Signora diede le chiavi del centrocampo a un signore della regia come Miralem Pjanic. Ultimo, soltanto cronologicamente ma non per importanza, è stato Luka Modric. Il croato, dopo una vita passata come mezz'ala in maglia Blanca, ha assecondato la richiesta di Allegri di occupare la zona centrale e nevralgica del campo. I presupposti, affinché il nuovo tecnico del Napoli riparta da Lobotka, ci sono tutti.

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Voglia di Napoli

Lo slovacco fu acquistato danel gennaio del 2020 dal. I 20 milioni più 4 di bonus sembravano una cifra non consona al valore di un calciatore, sicuramente dall'ottimo potenziale ma ancora decisamente grezzo, che da lì a qualche anno avrebbe riscritto, da protagonista, la storia del. Nel corso degli ultimi mesi si sono avvicendate diverse sirene estere e anche italiane, con lain pole, interessate a. Tuttavia, le parole del suo agente fanno ben sperare i tifosi partenopei: "Non ho parlato con Massimiliano Allegri,e credo che". Alla domanda se qualche club fosse interessato,ha risposto: "Al momento non ci sono offerte specifiche". Ciò che traspare da queste dichiarazioni è la voglia didi rimanere ma, come si sa, i matrimoni si fanno in due e, dunque, lo slovacco è in attesa di una nuova proposta di rinnovo dal