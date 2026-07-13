Lobotka, stando alle dichiarazioni del suo agente, dovrebbe restare al Napoli
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In attesa della presentazione di Max Allegri, fissata domani al San Carlo, il Napoli è attivo sul mercato sia in entrata che in uscita. Uno dei calciatori attorno cui è ruotato il centrocampo napoletano nelle ultime stagioni, coronate con due Scudetti e una Supercoppa italiana, è Stanislav Lobotka. Lo slovacco ha il contratto in scadenza nel 2027, ma il Napoli mantiene l'opzione di prolungamento per un'altra stagione. L'agente del giocatore ha smentito l'interesse di altri club ravvivando, con forza, la permanenza del suo assistito alle pendici del Vesuvio.
Il regista per MaxIntervenuto ai microfoni del portale slovacco sport.sk, Branislav Jasurek, agente di Lobotka, ha commentato la situazione presente e futura del suo assistito: "Attualmente ha un contratto di un anno con il Napoli, con un'opzione per un ulteriore anno, quindi l'ipotesi più probabile è che rimanga al club. Dovrebbe succedere qualcosa di veramente speciale perché lui lasci il Napoli".
Allegri, nel corso delle sue esperienze da allenatore, ha sempre messo al centro della sua impostazione di gioco il regista. Durante il primo mandato al Milan si affidò ad Andrea Pirlo, ritrovato poi alla Juventus nella stagione 2014/15, sfiorando un leggendario triplete. Sempre alla Vecchia Signora diede le chiavi del centrocampo a un signore della regia come Miralem Pjanic. Ultimo, soltanto cronologicamente ma non per importanza, è stato Luka Modric. Il croato, dopo una vita passata come mezz'ala in maglia Blanca, ha assecondato la richiesta di Allegri di occupare la zona centrale e nevralgica del campo. I presupposti, affinché il nuovo tecnico del Napoli riparta da Lobotka, ci sono tutti.
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Voglia di NapoliLo slovacco fu acquistato da De Laurentiis nel gennaio del 2020 dal Celta Vigo. I 20 milioni più 4 di bonus sembravano una cifra non consona al valore di un calciatore, sicuramente dall'ottimo potenziale ma ancora decisamente grezzo, che da lì a qualche anno avrebbe riscritto, da protagonista, la storia del Napoli. Nel corso degli ultimi mesi si sono avvicendate diverse sirene estere e anche italiane, con la Juventus in pole, interessate a Lobotka. Tuttavia, le parole del suo agente fanno ben sperare i tifosi partenopei: "Non ho parlato con Massimiliano Allegri, ho parlato con il direttore sportivo e credo che tutti sappiamo qual è la posizione di Lobotka nel club". Alla domanda se qualche club fosse interessato, Jasurek ha risposto: "Al momento non ci sono offerte specifiche". Ciò che traspare da queste dichiarazioni è la voglia di Lobotka di rimanere ma, come si sa, i matrimoni si fanno in due e, dunque, lo slovacco è in attesa di una nuova proposta di rinnovo dal Napoli.
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