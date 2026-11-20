Il futuro di Nico Paz era sempre più legato al Real Madrid e continua inevitabilmente ad esserlo. Dopo l'acquisto dell'argentino da parte del Como la scorsa estate e una crescita straordinaria in questo avvio di stagione, il fantasista potrebbe tornare alla casa madre al termine della stagione, con i Blancos pronti a investire una cifra importante per riportarlo in Spagna.

Nico Paz, il Real Madrid vuole riportarlo a casa

Secondo quanto riferito dall'esperto Melchor Ruiz ai microfoni del programma 'Deportes COPE', e riportato dai vari media, ilavrebbe ormai preso la decisione di esercitare la propriadaprevista nell'accordo con il Como per riacquistare, pattuito la scorsa estate.

La dirigenza madrilena avrebbe infatti sciolto anche le ultime riserve sul ritorno del classe 2004, convinta dalla crescita esponenziale del giocatore e delle prestazioni offerte sia in Serie A che in Champions League, oltre che con la Nazionale Argentina. Si parlerebbe però, eventualmente, di un rientro al termine della stagione, lasciando il giocatore a disposizione di Cesc Fabregas per il proseguo di un'annata che sta vedendo il Como protagonista in Europa e lo stesso argentino come puro trascinatore, con 3 gol e 5 assist in quattro partite, a cui andrebbero aggiunti altri 6 contributi tra reti e assist in Serie A.

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, aveva già recentemente confermato che il giocatore rimarrà al 100% al Como nel corso di questa stagione, pur lasciando le porte aperte per la prossima estate, riconoscendo il diritto di riacquisto del Real Madrid.

COMO, ITALIA - 21 OTTOBRE: Nico Paz di Como 1907 festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 tra Como 1907 e Manchester United allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 21 ottobre 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Como-Real Madrid: i dettagli dell'accordo per Nico Paz

La trattativa tra i due club ha radici già nel, quando il Como aveva versato circper acquisire una prima parte del cartellino di, mentre la scorsa estate è arrivata ladell'acquisto legato al restante 50% per, ottenendo la proprietà del calciatore ma inserendo una clausola dida 80 milioni in favore del, esercitabile nell'estate del 2027. Una cifra importante, ma che dà seguito aldei Blancos con una gestione che è diventato ormai un marchio di fabbrica del calcio spagnolo, mantenendo ilsui propri giovani talenti mandati a guadagnare spazio all'estero. La certezza, comunque, è che Nico Paz continuerà ad esserein maglia lariana almeno fino a giugno, poi il prossimo passo arriverà da Madrid..