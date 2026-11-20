Nico Paz fa scintille con Como e Argentina, ma il Real Madrid ha ormai le idee chiare: indiscrezioni dalla Spagna sul rientro a Madrid nell'estate 2027
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Il futuro di Nico Paz era sempre più legato al Real Madrid e continua inevitabilmente ad esserlo. Dopo l'acquisto dell'argentino da parte del Como la scorsa estate e una crescita straordinaria in questo avvio di stagione, il fantasista potrebbe tornare alla casa madre al termine della stagione, con i Blancos pronti a investire una cifra importante per riportarlo in Spagna.
Nico Paz, il Real Madrid vuole riportarlo a casaSecondo quanto riferito dall'esperto Melchor Ruiz ai microfoni del programma 'Deportes COPE', e riportato dai vari media, il Real Madrid avrebbe ormai preso la decisione di esercitare la propria clausola di recompra da 80 milioni di euro prevista nell'accordo con il Como per riacquistare Nico Paz, pattuito la scorsa estate.
La dirigenza madrilena avrebbe infatti sciolto anche le ultime riserve sul ritorno del classe 2004, convinta dalla crescita esponenziale del giocatore e delle prestazioni offerte sia in Serie A che in Champions League, oltre che con la Nazionale Argentina. Si parlerebbe però, eventualmente, di un rientro al termine della stagione, lasciando il giocatore a disposizione di Cesc Fabregas per il proseguo di un'annata che sta vedendo il Como protagonista in Europa e lo stesso argentino come puro trascinatore, con 3 gol e 5 assist in quattro partite, a cui andrebbero aggiunti altri 6 contributi tra reti e assist in Serie A.
Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, aveva già recentemente confermato che il giocatore rimarrà al 100% al Como nel corso di questa stagione, pur lasciando le porte aperte per la prossima estate, riconoscendo il diritto di riacquisto del Real Madrid.
Como-Real Madrid: i dettagli dell'accordo per Nico PazLa trattativa tra i due club ha radici già nel 2024, quando il Como aveva versato circa 6 milioni di euro per acquisire una prima parte del cartellino di Nico Paz, mentre la scorsa estate è arrivata la finalizzazione dell'acquisto legato al restante 50% per 60 milioni di euro, ottenendo la proprietà del calciatore ma inserendo una clausola di riacquisto da 80 milioni in favore del Real Madrid, esercitabile nell'estate del 2027. Una cifra importante, ma che dà seguito al modus operandi dei Blancos con una gestione che è diventato ormai un marchio di fabbrica del calcio spagnolo, mantenendo il controllo sui propri giovani talenti mandati a guadagnare spazio all'estero. La certezza, comunque, è che Nico Paz continuerà ad essere protagonista in maglia lariana almeno fino a giugno, poi il prossimo passo arriverà da Madrid..
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