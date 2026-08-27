Ivan Ilic lascia il Torino e riparte dal Lecce dopo le evidenti difficoltà riscontrate nelle ultime due stagioni. Il club granata ha ufficializzato la cessione del centrocampista serbo ai salentini, al termine di un'avventura iniziata nel gennaio 2023. Prima del trasferimento, il Torino ha rinnovato il contratto del giocatore fino al 30 giugno 2028; successivamente Ilic è stato ceduto al Lecce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con opzione per l'acquisto definitivo.

Ilic approda al Lecce: il comunicato ufficiale del Torino

Il centrocampista serbo ha vissuto quattro stagioni differenti a Torino, e alla seconda parte del 2022-2023, dopo il trasferimento dall'Hellas Verona, ha collezionato 14 presenze e 2 gol, aggiungendo una presenza in Coppa Italia. La stagione successiva è stata quella con il maggior numero di apparizioni in campionato e anche quella migliore in maglia granata per lui: 31 presenze e 3 gol in Serie A, oltre a due gare di Coppa Italia, una delle quali chiusa con una rete.

Tra i suoi gol in maglia granata c'è anche quello segnato all'Olimpico contro la Lazio il 22 aprile 2023, decisivo per la vittoria del Torino per 1-0.

BOLZANO, ITALIA - 16 LUGLIO: Ivan Ilic del Torino FC durante il ritiro del Torino FC il 16 luglio 2025 a Prato allo Stelvio vicino a Bolzano, Italia. (Foto di Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Nel 2024-2025 il rendimento è sceso a 19 presenze e 1 gol in campionato, mentre nell'ultima stagione ha trovato poco spazio, fermandosi a 8 presenze e 431 minuti in Serie A, senza nessuna rete o assist.

Ecco il comunicato del Torino, che conferma quindi il suo saluto al Toro almeno per questa stagione:

"Il Torino Football Club comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del centrocampista Ivan Ilic sino al 30 giugno 2028.

Successivamente, il Club ha ceduto all’ Unione Sportiva Lecce, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore.

Il Torino saluta Ivan e gli augura il meglio per questa sua nuova esperienza professionale".

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Anche ilha ufficializzato il colpo di mercato, annunciando con un comunicato ufficiale che vestirà la maglia numero 20:

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Ilic dal Torino F.C.

Il centrocampista serbo classe 2001 vestirà la maglia numero 20".

Ora per Ilic si apre una nuova parentesi in Serie A, con il trasferimento al Lecce che gli offre l'opportunità di trovare maggiore continuità dopo due stagioni particolarmente complicate sotto ogni punto di vista.