Con lo slogan 'è questione di eleganza' il Torino ha presentato la sua terza maglia. Realizzata da Joma, si ispira all'elegenza sabauda ed è impreziosita dalla Mole Antonelliana, simbolo della città.

La nuova terza maglia del Torino

Il Torino ha presentato la sua. Il kit è stato prodotto da Joma ed è stato presentato con lo slogan: ''. La maglia third, infatti, è pensata per intendeispirandosi all'eleganza senza tempo della città sabauda. Questa raffinatezza è reinterpretata in chiave moderna per trasformare il kit in un capo di design,ed elegante ma pensato anche per essere funzionale e garantire grandi prestazioni sportive.

Come per le altre divise della stagione 2026/27, Joma ha introdotto soluzioni tessili all'avanguardia: sono state pensate per rispondere alle esigenze del calcio moderno. Il tessuto, 100% poliestere riciclato ottenuto da bottiglie di plastica PET, è leggero, resistente e riduce del 75% le emissioni di CO2 rispetto ai materiali tradizionali. E poi c'è l'uso della tecnologia Micro-Mesh System nelle zone di maggior sudorazione. Essa garantisce freschezza ed un ottimo controllo dell'umidità.

É questione di… ELEGANZA 🐂



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Ma l'innovazione, appunto, si coniuga con i rimandi al passato, con la tradizione dell'eleganza torinese. La maglia è di due colori: blu e turchese. Il contrasto tra i due colori, con il blu che è la base e il turchese nei dettagli, aggiunge dinamismo alla nuova maglia. Non manca, però, il granata, storico colore della società: lo si trova nei dettagli del rib di manica e colletto. Il blu scuro, quindi, torna dopo tanti anni nella terza maglia del club granata. In omaggio alla città la protagonista della divisa è la Mole Antonelliana: la silhouette sul tessuto è caratterizzata da un motivo in rilievo con il simbolo della città realizzato con la tecnica embossed. Un modo per unire il club alla sua casa.