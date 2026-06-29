Il Paris Saint Germain si prepara a una nuova sessione di mercato dispendiosa, con l’obiettivo di ringiovanire e allo stesso tempo rafforzare ulteriormente una rosa già ricca di talento, che anche nell'ultima stagione ha conquistato la Champions League sotto la guida di Luis Enrique. Il club parigino, sempre attento ai prospetti più interessanti del panorama mondiale, ha messo nel mirino due profili che stanno attirando l’attenzione di tutti i top club: l'esterno destro Yan Diomande e il centrocampista offensivo del Monaco, Maghnes Aklouchi.

Questi due acquisti colmerebbero i buchi che lasceranno Kolo Muani in direzione Juventus, Gonçalo Ramos arrivato ufficialmente al Milan di Ruben Amorim, Kang-In Lee vicinissimo all'Atletico Madrid e Bradley Barcola sempre più escluso dal progetto e che potrebbe andare a giocare per il Liverpool, bisognoso di un sostituto al livello di Mohamed Salah.

Doppio obiettivo PSG: Diomande e Aklouchi

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La crescita di Yan Diomande nell'ultima stagione è stata straordinaria e ha attirato l'attenzione delle migliori squadre d'Europa, tra cui anche il. Durante il campionato dil'esterno ha collezionato, mettendo a refertoper i compagni. Il suo contributo si è esteso anche con la, di cui è stato protagonista nellagiocata quest'inverno e attualmente nelQuesta continuità ad altissimo livello ha convinto i dirigenti parigini a bloccare il calciatore trovando, come riportato danei canali social, già una base d'intesa per un contratto, e

LEIPZIG, GERMANIA - 11 APRILE: Yan Diomande dell'RB Lipsia festeggia dopo aver segnato il primo gol della squadra insieme a David Raum e Brajan Gruda durante la partita di Bundesliga tra RB Lipsia e Borussia Mönchengladbach alla Red Bull Arena l'11 aprile 2026 a Lipsia, Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Per quanto riguarda Maghnes Akliouche, il percorso di maturazione in Ligue 1 è ormai completato. Con la maglia del Monaco il trequartista ha disputato 139 partite, segnando 23 gol e fornendo 27 assist ai compagni. Il classe 2002 ha dimostrato un'eccellente attitudine anche sul in Champions League dove ha dimostrato di poter giocare contro i migliori.

La sua duttilità tattica lo rende ideale per il sistema di gioco fluido di Luis Enrique, che apprezza i centrocampisti offensivi capaci di svariare sulla fascia destra. Nel Mondiale in corso Akliouche è stato convocato dalla Francia pur trovando una concorrenza di altissimo livello. Ha comunque debuttato ufficialmente nella competizione entrando nei minuti finali del match contro l'Iraq.