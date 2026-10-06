Il trequartista turco ha convinto la dirigenza in questi 3 anni: blindato un nuovo contratto per altre 5 stagioni

Pietro Rusconi
France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3

Francia, lo spettacolo della Marsigliese cantata dai tifosi allo Stade de France

Il Real Madrid ha beneficiato dalla lunga sosta nazionali accaduta in queste ultime 3 settimane. I Blancos hanno concluso la prima parte della stagione con una brutta sconfitta nel derby contro l'Atletico Madrid. Una gara persa per via dell'arbitraggio, a detta dello Special One José Mourinho. Tuttavia, la debacle madrilena non è stata la prima partita persa dal Real durante l'anno, dato che il 4 settembre era arrivata la prima sconfitta della stagione contro il Real Betis.

Al rientro in campo, i Blancos dovranno affrontare una squadra ostica come il Villareal di Inigo Perez. La Liga si sta già allontanando, vedendo il calcio espresso dal Barcellona, il cui nemico è possibile trovarlo solamente in Europa in una fra Arsenal, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Tuttavia, le Merengues non hanno occhi solo sul presente. In questi giorni di pausa, la dirigenza ha trovato l'accordo per il rinnovo di una delle prossime stelle del calcio.
Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2

Arda Güler rinnova con il Real Madrid

Arda Güler è uno degli astri nascenti del calcio turco. Il giovane classe 2005 ha bruciato le tappe, tanto che si parla di lui sin dalla stagione 2021-22 (esordio in nazionale nel novembre 2022), in cui aveva solamente 16 anni. Cresciuto nel vivaio del Fenerbahçe, il numero 8 della Turchia ha convinto il Real Madrid a pagare 30 milioni al club giallorosso dopo sole 2 stagioni tra i pro. Così, nell'estate del 2023 Arda Güler passa ai Blancos e segna 6 reti in 11 partite durante la sua prima stagione, condizionata da alcuni problemi fisici. Dall'annata successiva, il talento turco inizia a trovare sempre più spazio e diventa un elemento chiave delle formazioni del Madrid.

Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2
BURSA, TURCHIA - 28 SETTEMBRE: Sandro Tonali (Italia) e Arda Güler (Turchia) durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Turchia e Italia, disputata all'Atatürk Sports Complex Matli Stadium il 28 settembre 2026 a Bursa, in Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Ogni allenatore avuto al Real lo ha elogiato e tenuto in grande considerazione, perciò, la dirigenza ha iniziato le trattative per il rinnovo a inizio settembre. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, il giocatore turco avrebbe accettato un prolungamento di contratto fino al 2031, due anni dopo la data stabilita in precedenza.

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