Il Real Madrid ha beneficiato dalla lunga sosta nazionali accaduta in queste ultime 3 settimane. I Blancos hanno concluso la prima parte della stagione con una brutta sconfitta nel derby contro l'Atletico Madrid. Una gara persa per via dell'arbitraggio, a detta dello Special One José Mourinho. Tuttavia, la debacle madrilena non è stata la prima partita persa dal Real durante l'anno, dato che il 4 settembre era arrivata la prima sconfitta della stagione contro il Real Betis.

🇹🇷 | He can't do it alone



Arda Güler in his opening three Nations League appearances:



👣 90.7 touches p/g

📐 0.95 xA

🎁 3 big chances created

🔑 8 key passes

💨 11/18 successful dribbles

⚔️ 32/52 duels won

🤕 17 fouls suffered

⏭️ 116 ball carries/17 progressive

⭐️ 8.13 average… pic.twitter.com/I2e31kznMm — Sofascore Football (@Sofascore) October 2, 2026

Arda Güler rinnova con il Real Madrid

Al rientro in campo, i Blancos dovranno affrontare una squadra ostica come ildi Inigo Perez. La Liga si sta già allontanando, vedendo il calcio espresso dal, il cui nemico è possibile trovarlo solamente in Europa in una fra Arsenal, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Tuttavia, le Merengues non hanno occhi solo sul presente. In questi giorni di pausa, la dirigenza ha trovato l'accordo per il rinnovo di una delle prossime stelle del calcio.è uno degli astri nascenti del calcio turco. Il giovane classe 2005 ha bruciato le tappe, tanto che si parla di lui sin dalla stagione(esordio in nazionale nel novembre 2022), in cui aveva solamente 16 anni. Cresciuto nel vivaio del Fenerbahçe, il numero 8 della Turchia ha convinto il Real Madrid a pagareal club giallorosso dopo sole 2 stagioni tra i pro. Così, nell'estate del 2023 Arda Güler passa ai Blancos e segnain 11 partite durante la sua prima stagione, condizionata da alcuni problemi fisici. Dall'annata successiva, il talento turco inizia a trovare sempre più spazio e diventa un elemento chiave delle formazioni del Madrid.

BURSA, TURCHIA - 28 SETTEMBRE: Sandro Tonali (Italia) e Arda Güler (Turchia) durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Turchia e Italia, disputata all'Atatürk Sports Complex Matli Stadium il 28 settembre 2026 a Bursa, in Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Ogni allenatore avuto al Real lo ha elogiato e tenuto in grande considerazione, perciò, la dirigenza ha iniziato le trattative per il rinnovo a inizio settembre. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, il giocatore turco avrebbe accettato un prolungamento di contratto fino al 2031, due anni dopo la data stabilita in precedenza.