Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei grandi interrogativi del mercato estivo. L'attaccante serbo, tra i calciatori svincolati più ambiti della sessione, non ha ancora scelto la sua prossima destinazione e continua a valutare le diverse possibilità sul tavolo, con un occhio particolare rivolto ai movimenti dei grandi club europei.

Le ultime su Vlahovic e la situazione sul futuro

Secondo quanto riportato da, il Besiktas ha deciso di stringere i tempi e ha fissato una scadenza precisa. Il club turco attenderà una risposta alla propria proposta fino a domani, prima di virare eventualmente su altri obiettivi per l'attacco. La società non vuole infatti rallentare ulteriormente la propria programmazione e intende conoscere al più presto le intenzioni del centravanti.

L'offerta del Besiktas è particolarmente importante: tre anni di contratto con uno stipendio da otto milioni di euro netti a stagione. Una proposta che, secondo quanto riferito, non comprenderebbe né bonus alla firma né premi legati al rendimento e che sarebbe superiore anche all'ultima proposta di rinnovo avanzata dalla Juventus. Rifiutata dallo stesso Vlahovic nelle scorse settimane.

⚫️⚪️ Beşiktaş, Dusan Vlahovic için yıllık 8 milyon Euro maaş içeren bir sözleşme hazırladı.



Sırp oyuncu, diğer kulüplerden gelecek teklifleri de değerlendirmek istediği için siyah-beyazlılara henüz net bir cevap vermedi.



🔗 Fabrizio Romano pic.twitter.com/380bqh2On1 — Fanatik (@fanatikcomtr) July 14, 2026

Nonostante la ricca offerta turca, il serbo continua a guardare soprattutto alle opportunità provenienti dai top club. Tra queste c'è il Barcellona, a cui il giocatore si sarebbe proposto attraverso il proprio entourage. Vlahovic starebbe monitorando la situazione in casa blaugrana, in particolare l'eventuale partenza di Ferran Torres verso il Paris Saint-Germain, scenario che potrebbe spingere il Barça a cercare un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo.

TURIN, ITALY - DECEMBER 17: Dusan Vlahovic of Juventus celebrates scoring his team's first goal during the Coppa Italia match between Juventus FC and Cagliari Calcio at Allianz Stadium on December 17, 2024 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

La dirigenza catalana avrebbe preso nota della disponibilità del giocatore, ma non avrebbe gradito le richieste economiche iniziali: un contratto molto oneroso della durata di tre anni, un premio alla firma e commissioni elevate. Cifre che, allo stato attuale, non rientrerebbero nei piani del Barcellona, pur considerando Vlahovic un profilo interessante e con caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti già presenti in rosa.

Il centravanti sarebbe comunque disposto a rivedere le proprie pretese economiche in due casi. Una permanenza nel calcio italiano oppure un trasferimento al Barcellona. Anche l'Atletico Madrid ha effettuato alcuni sondaggi, senza però avanzare finora una proposta concreta. Resta sullo sfondo anche la Juventus, che potrebbe riaprire il dialogo vista la difficoltà nel trovare alternative sul mercato. I bianconeri, però, avrebbero margini limitati. La precedente proposta prevedeva circa sei milioni di euro netti a stagione più bonus, una cifra molto distante dall'ingaggio percepito finora dal serbo.