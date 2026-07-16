Dopo la cessione di Tarik Muharemovic, che vestirà quasi certamente la maglia del Leeds, il Sassuolo ha la necessità di inserire un centrale di esperienza e sta valutando il romantico ritorno di Francesco Acerbi, difensore che ha già vestito la maglia emiliana tra il 2013 e il 2018. Allo stesso tempo, la dirigenza continua a seguire anche il profilo di Pietro Comuzzo della Fiorentina, considerato uno dei giovani più interessanti del calcio italiano.

Sassuolo su Acerbi e Comuzzo

Francesco Acerbi, oggi svincolato dopocon la maglia dell', conosce perfettamente l'ambiente Sassuolo, dove ha vissuto alcuni degli anni più significativi della sua carriera. In neroverde non solo è riuscito a superare uno dei momenti più difficili della sua vita,che lo aveva colpito nel 2013, ma è diventato anche uno dei pilastri della squadra, contribuendo alla storica qualificazione innella stagionee attirando successivamente l'interesse della

BERGAMO, ITALIA - 30 GENNAIO: Francesco Acerbi dell'US Sassuolo Calcio reagisce durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e US Sassuolo Calcio allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 30 gennaio 2016 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nelle ultime stagioni con l'Inter ha conquistato 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, oltre a disputare due finali di Champions League, confermandosi come uno dei difensori italiani più affidabili della sua generazione.

L'altra pista conduce invece a Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 che attualmente è in uscita dalla Fiorentina e piace molto alla dirigenza del Sassuolo, che lo considera un importante investimento in prospettiva. Nonostante la giovane età, Comuzzo ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli grazie alla sua maturità tattica, alla solidità nei duelli e alla capacità di impostare l'azione dal basso nonostante qualche insicurezza nella scorsa stagione, che però ha visto tutta la squadra rendere meno rispetto al potenziale.

Con la maglia della Viola ha collezionato in totale 91 presenze dal suo approdo in prima squadra nel 2023 dopo aver giocato dal 2018 per le giovanili della squadra di Firenze.

Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è attualmente di 18 milioni di euro, una valutazione che testimonia la crescita esponenziale del difensore friulano, protagonista nelle ultime stagioni in Serie A e già nel giro della Nazionale italiana a solio 20 anni.