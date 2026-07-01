Il Sassuolo volta pagina e inizia a definire la rosa in vista della prossima stagione. Il club neroverde ha infatti ufficializzato l'addio di sei calciatori arrivati in prestito nel corso dell'ultima annata e che non saranno riscattati, facendo così ritorno alle rispettive società di appartenenza.

Non solo Nzola, ecco gli altri cinque che salutano il Sassuolo

La lista comprende, tutti protagonisti della stagione appena conclusa ma destinati a proseguire altrove la propria carriera. Coulibaly rientra al Leicester City, essendo l'unico tra i sei a non avere un diritto di riscatto inserito nell'accordo di prestito. Fadera farà ritorno al Como, Pedro Felipe alla Juventus, Ulisses Garcia all'Olympique Marsiglia, Nzola alla Fiorentina e Vranckx al VfL Wolfsburg.

Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il Sassuolo ha voluto ringraziare tutti i giocatori per l'impegno e la professionalità dimostrati durante la loro esperienza in neroverde, augurando loro il meglio per il prosieguo della carriera salutandoli con un post con alcuni scatti di gioco.

Per tutto quello che avete fatto con la nostra maglia, grazie ragazzi! 🫶#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/pUkBoeymha — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) July 1, 2026

La decisione rientra nel processo di rinnovamento della squadra, che nelle prossime settimane sarà chiamata a intervenire sul mercato per individuare nuovi profili in grado di rinforzare l'organico. La fine dei prestiti rappresenta infatti uno dei primi passaggi della pianificazione estiva, con la dirigenza impegnata a costruire una rosa competitiva per affrontare la nuova stagione.

Gli addii dei sei calciatori si aggiungono alle altre operazioni già avviate dal club emiliano in queste prime settimane di mercato. Per il Sassuolo si apre così una nuova fase, nella quale saranno decisive le prossime mosse in entrata per dare forma al progetto tecnico in vista del campionato 2026-2027. Nel mentre sono vari anche i possibili colpi in entrata con i neroverdi che vogliono fare un ulteriore salto di qualità dopo l'ottima stagione appena conclusa con l'oramai ex Fabio Grosso.