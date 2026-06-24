Il Sassuolo continua a programmare il futuro e ha già preso una decisione significativa in vista della prossima stagione. La società neroverde, infatti, non eserciterà le opzioni previste per trattenere a titolo definitivo M'Bala Nzola e Alieu Fadera. Una scelta che rientra nelle valutazioni effettuate dalla dirigenza nelle ultime settimane e che porterà i due calciatori a fare ritorno ai rispettivi club di appartenenza. Il Sassuolo, tornato a pianificare il proprio progetto tecnico con largo anticipo, sembra intenzionato a destinare le proprie risorse verso obiettivi differenti, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo economico.

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Una scelta che riguarda presente e futuro

non sembra essere legata esclusivamente al rendimento dei due giocatori, ma a una valutazione più ampia sulla costruzione della rosa. Nzola e Fadera hanno fornito il loro contributo durante l'esperienza in neroverde, ma la società ha preferito non procedere con investimenti definitivi per assicurarsene il cartellino.

SASSUOLO, ITALIA - 17 aprile 2026: M'Bala Nzola del Sassuolo festeggia con i compagni di squadra dopo aver realizzato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Sassuolo e Como 1907 allo stadio Mapei Stadium - Città del Tricolore, il 17 aprile 2026 a Sassuolo, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images).

Una scelta che conferma la volontà del Sassuolo di mantenere una certa flessibilità sul mercato e di valutare nuove opportunità nei prossimi mesi. Con la chiusura delle operazioni relative ai due calciatori, il club potrà infatti concentrare le proprie attenzioni su altri profili ritenuti più funzionali al progetto tecnico.

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Mercato aperto e nuove opportunità

rappresenta uno dei primi segnali concreti delle strategie che il Sassuolo intende seguire durante la sessione estiva. Le risorse che sarebbero state impiegate per confermare Nzola e Fadera potranno ora essere destinate ad altri obiettivi, consentendo alla dirigenza di muoversi con maggiore libertà. Per i due giocatori si aprirà invece una nuova fase della carriera, con il ritorno alle rispettive società e la possibilità di valutare nuove destinazioni. Intanto il Sassuolo prosegue il proprio lavoro di programmazione, con l'obiettivo di costruiree pronta ad affrontare le sfide della prossima stagione.

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