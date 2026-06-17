Ruan Tressoldi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atletico Mineiro. Dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito con il club di Belo Horizonte, la squadra di Sérgio Coelho ha deciso di continuare a puntare sul difensore brasiliano e nel giro di poco tempo, con anche la volontà del classe '99 di restare in patria, le due parti sono arrivate all'accordo per la cessione a titolo definitivo. A confermarlo è anche lo stesso Sassuolo con un comunicato.

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Sassuolo, Tressoldi ceduto a titolo definitivo all'Atletico Mineiro: il comunicato

Ruan Tressoldi ceduto a titolo definitivo all’Atletico Mineiro#ForzaSasol 🖤💚 https://t.co/dTrU4AHouI — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) June 17, 2026

L'avventura in Italia per Ruanè ufficialmente terminata. Con un comunicato ufficiale, il Sassuolo ha confermato la cessione a titolo definitivo del difensore all'. Ceduto in prestito al club bianconero la scorsa estate, la squadra di Belo Horizonte ha deciso di continuare a puntare su di lui dopo le sue ottime prestazione in campo e forte anche della volontà del difensore di restare in patria il Sassuolo ha deciso di accontentarlo. L'accordo per il riscatto è arrivato sulla base di 3,6 milioni di euro.

Nell'annata appena conclusa, il classe '99 ha totalizzato 29 presenze e 2 reti. Un rendimento che ha soddisfatto le esigenze della dirigenze dei Gaio. Per il neo difensore bianconero un contratto fino al 2030. Arrivato al Sassuolo nel 2021 dal Gremio, Tressoldi non ha avuto un grande impatto nel calcio italiano, soprattutto nella sua seconda annata chiusa con ben tre espulsioni ed un autorete. Motivo per cui, nell'estate del 2024, il 27 enne è stato ceduto in prestito al San Paulo e in seguito, appunto, all'Atletico Mineiro dove continuerà a giocare anche la prossima stagione.

BELO HORIZONTE, BRASILE - 15 OTTOBRE: Ruan Tressoldi dell'Atletico Mineiro festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante una partita tra Atletico Mineiro e Cruzeiro come parte del Brasileirao 2025 all'Arena MRV il 15 ottobre 2025 a Belo Horizonte, Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

Di seguito il comunicato della società neroverde: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che si sono verificate le condizioni per la trasformazione da temporanea a definitiva della cessione delle prestazioni sportive del calciatore Ruan Tressoldi all‘Atletico Mineiro. La società augura al calciatore le migliori fortune umane e professionali".

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