L'annuncio era nell'aria e adesso è ufficialmente arrivato: Alberto Aquilani è il nuovo tecnico del Sassuolo. L'ex allenatore del Catanzaro ha firmato un contratto sino al 2028 con i neroverdi.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING

Nel segno della continuità

Reduce da una stagione da 10 in pagella, che per un gol non si è trasformata in 10 e lode, con il suo, uno dei volti più ambiti e futuribili del calcio italiano, si unisce al. Il club emiliano sta vivendo giorni burrascosi, complice l'addio di Giovanni Carnevali , storico Amministratore Delegato dei neroverdi, ufficializzato dalla. Nonostante una perdita così fragorosa e difficilmente sostituibile, ilha deciso di proseguire nel segno della continuità facendo all-in sul tecnico romano.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - 26 AGOSTO: Alberto Aquilani, allenatore dell'ACF Fiorentina, festeggia la vittoria con il trofeo durante la Finale della Primavera TIM Cup tra Hellas Verona e ACF Fiorentina allo Stadio Mapei - Città del Tricolore il 26 agosto 2020 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

L'ex tecnico di Pisa e Catanzaro prenderà il posto di Fabio Grosso, ingaggiato dalla Fiorentina. Due allenatori della nuova scuola italiana, fautori di un calcio più verticale, veloce e palla a terra. L'ideale per sfruttare le potenzialità della rosa lasciata in eredità da Carnevali. Aquilani al Sassuolo, Grosso alla Fiorentina e Abate al Torino rappresentano un piccolo barlume di speranza per il calcio nostrano, rimasto ancorato all'ormai desueto catenaccio e contropiede.

Caricamento post Instagram...

Il comunicato del Sassuolo

"L’comunica che il Sig.è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Nato a Roma nel 1984, dopo una lunga carriera trascorsa con le maglie, tra le altre, di Roma, Liverpool, Juventus e Milan, nel gennaio del 2017 Aquilani approda in neroverde: 16 presenze e 1237 minuti con la maglia del Sassuolo, dove ha lasciato un ottimo ricordo anche dal punto di vista umano a tutto l’ambiente.

Aquilani inizia la carriera da allenatore a luglio del 2019 con l’Under 18 della Fiorentina, ma diventa presto collaboratore tecnico di Giuseppe Iachini in prima squadra fino alla fine della stagione.

Da luglio 2020 siede sulla panchina della Primavera dei viola, vincendo la Coppa Italia Primavera 19/20 e ripetendo il successo nelle edizioni 20/21 e 21/22, di cui si assicura anche le rispettive Supercoppe.

Al termine della stagione 22/23 riceve il premio come miglior allenatore del campionato Primavera dopo il terzo posto della regular season e il secondo della fase finale.

A giugno 2023 passa al Pisa in Serie B, concludendo la stagione in 13^ posizione con 46 punti, e dopo un anno di pausa approda al Catanzaro.

Con i giallorossi 59 punti e quinto posto: superati Avellino e Palermo, nella finale playoff con il Monza la doppia sfida finisce in parità, ma sono i lombardi ad ottenere la promozione in A per il miglior piazzamento in classifica.

Veronica Squinzi, Amministratore Delegato di Mapei e Vicepresidente del Sassuolo, dichiara: “Sono molto contenta di questa scelta. In realtà, si tratta anche di un gradito ritorno, visto che come calciatore ha indossato la maglia neroverde nel 2017. Da allora siamo cresciuti entrambi e penso che, insieme, potremo scrivere nuovi entusiasmanti capitoli di storia della nostra squadra”.

Da tutta la famiglia neroverde, bentornato mister"!

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING