L'Italia, soprattutto i tifosi del Crotone, non possono certo aver dimenticato Simy. L'attaccante nigeriano, e miglior bomber della storia del club calabrese sta incantando il calcio saudita. Reduce dalla grandissima annata con l'Al-Orobah, club militante nella seconda divisione asiatica, il classe '94 è ufficialmente da oggi un nuovo giocatore dell'Al-Tai. Per l'ex Squalo si tratta della seconda stagione nel calcio saudita.

Simy resta nella serie B saudita: il nigeriano è un nuovo giocatore dell'Al-Tai

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Nuova avventura in Arabia Saudita per. L'attaccante nigeriano, indimenticabile protagonista della storia del, ha firmato con l', formazione della seconda divisione saudita. Il trasferimento arriva dopo l'annata straordinaria vissuta con l', sempre nella Saudi First Division, dove Simy ha messo a segno 28 reti in 28 presenze. Numeri che però non sono bastati per ottenere la promozione nella prima divisione.Come accennato,resterà per sempre molto più di un semplice ex calciatore per i tifosi del. Con 66 gol in 151 partite, è infatti il miglior marcatore della storia del club rossoblù. Tutt'oggi indimenticabile resta il magnifico gol realizzato contro laallo stadio Ezio Scida, una spettacolare rovesciata che regalò al Crotone uno storico pareggio. In Italia il centravanti ha vestito anche le maglia didove, però, non è riuscito a ripetersi. In carriera, inoltre, Simy conta anche 5 presenze con la Nigeria, con la quale ha realizzato una sola marcatura.