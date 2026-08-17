Dopo un'annata straordinaria con l'Al-Orobah, l'attaccante nigeriano ha deciso di continuare a giocare nella serie cadetta saudita

Mattia Celio
DERBY CROTONE

Applausi al Crotone per il pari nel derby: ma ancora un gol annullato...

L'Italia, soprattutto i tifosi del Crotone, non possono certo aver dimenticato Simy. L'attaccante nigeriano, e miglior bomber della storia del club calabrese sta incantando il calcio saudita. Reduce dalla grandissima annata con l'Al-Orobah, club militante nella seconda divisione asiatica, il classe '94 è ufficialmente da oggi un nuovo giocatore dell'Al-Tai. Per l'ex Squalo si tratta della seconda stagione nel calcio saudita.

Simy resta nella serie B saudita: il nigeriano è un nuovo giocatore dell'Al-Tai

Nuova avventura in Arabia Saudita per Simeon Simy Nwankwo. L'attaccante nigeriano, indimenticabile protagonista della storia del Crotone, ha firmato con l'Al-Tai, formazione della seconda divisione saudita. Il trasferimento arriva dopo l'annata straordinaria vissuta con l'Al Orobah, sempre nella Saudi First Division, dove Simy ha messo a segno 28 reti in 28 presenze. Numeri che però non sono bastati per ottenere la promozione nella prima divisione.
Parma Calcio v FC Crotone - Serie A
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Come accennato, Simy resterà per sempre molto più di un semplice ex calciatore per i tifosi del Crotone. Con 66 gol in 151 partite, è infatti il miglior marcatore della storia del club rossoblù. Tutt'oggi indimenticabile resta il magnifico gol realizzato contro la Juventus allo stadio Ezio Scida, una spettacolare rovesciata che regalò al Crotone uno storico pareggio. In Italia il centravanti ha vestito anche le maglia di Parma, Salernitana e Benevento dove, però, non è riuscito a ripetersi. In carriera, inoltre, Simy conta anche 5 presenze con la Nigeria, con la quale ha realizzato una sola marcatura.

Parma Calcio v FC Crotone - Serie A
PARMA, ITALIA - 24 APRILE: Nwankwo Simy del FC Crotone esulta dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e FC Crotone allo stadio Ennio Tardini, il 24 aprile 2021 a Parma. Gli stadi italiani rimangono soggetti a rigide restrizioni a causa della pandemia di coronavirus: le norme governative sul distanziamento sociale vietano la presenza di tifosi all'interno degli impianti, costringendo a disputare le partite a porte chiuse. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

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