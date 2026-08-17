Dopo un'annata straordinaria con l'Al-Orobah, l'attaccante nigeriano ha deciso di continuare a giocare nella serie cadetta saudita
Applausi al Crotone per il pari nel derby: ma ancora un gol annullato...
L'Italia, soprattutto i tifosi del Crotone, non possono certo aver dimenticato Simy. L'attaccante nigeriano, e miglior bomber della storia del club calabrese sta incantando il calcio saudita. Reduce dalla grandissima annata con l'Al-Orobah, club militante nella seconda divisione asiatica, il classe '94 è ufficialmente da oggi un nuovo giocatore dell'Al-Tai. Per l'ex Squalo si tratta della seconda stagione nel calcio saudita.
Simy resta nella serie B saudita: il nigeriano è un nuovo giocatore dell'Al-TaiNuova avventura in Arabia Saudita per Simeon Simy Nwankwo. L'attaccante nigeriano, indimenticabile protagonista della storia del Crotone, ha firmato con l'Al-Tai, formazione della seconda divisione saudita. Il trasferimento arriva dopo l'annata straordinaria vissuta con l'Al Orobah, sempre nella Saudi First Division, dove Simy ha messo a segno 28 reti in 28 presenze. Numeri che però non sono bastati per ottenere la promozione nella prima divisione.
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