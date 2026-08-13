Non è mai ingranata la marcia di Tijjani Reijnders alla guida del Manchester City. Il centrocampista olandese, acquistato appena un anno fa dal Milan per un pacchetto di poco meno di 60 milioni di euro, non è entrato in sintonia con i compiti richiesti da Pep Guardiola e pare che, anche Enzo Maresca, nuovo allenatore dei Citizens, non voglia puntare su un centrocampista che in rossonero ha segnato 19 gol in due stagioni.

Sfida Nottingham - Al Qadsiah

Il Manchester City lo ha messo sul mercato e, come riporta Fabrizio Romano, le due contendenti sarebbero Nottingham Forest . Gli inglesi gli offrirebbero un posto da titolare in una squadra che l'anno scorso si è salvata per il rotto della cuffia, permettendogli di respirare la profumatissima vetrina della Premier League, per non perdere anche la, che ha annunciato Xavi come commissario tecnico.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 4 GENNAIO: Tijjani Reijnders del Manchester City festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City e Chelsea all'Etihad Stadium, il 4 gennaio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Nelle ultime ore, però, va registrata un'imponente offerta in arrivo dalla Saudi Pro League e, in particolare, dall'Al Qadsiah. Gli arabi avrebbero recapitato un'offerta da 60 milioni di euro al City, ritenuta soddisfacente dal club di Manchester. L'incognita è relativa alla volontà del giocatore, non convinto di cambiare completamente campionato e cultura. Il club della SPL vanta in rosa gente come Retegui, Quinones, trascinatore del Messico ai Mondiali, il leader difensivo ex Real Madrid Nacho, l'ex Cagliari Nandez e Otavio.

🚨🇸🇦 Understand Al Qadsiah are in advanced talks with Manchester City to sign Tijjani Reijnders!



Club to club agreement close around 60M fee but green light still needed from Dutch midfielder.



Nottingham Forest remain keen, all depends on Reijnders’ decision. pic.twitter.com/icmQOb0ate — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026

Perché il ridimensionamento?

La carriera diha sempre avuto uno step di crescita intermedio. Sbocciato nell'dove si è fatto conoscere dal grande pubblico anche per prestazioni europee; prelevato dal, di cui ne è diventato punto fermo, leader tecnico, insostituibile e abilissimo negli inserimenti; acquistato dalcome coronamento di una carriera sempre in miglioramento. Con, però, gioca poco e male, mostrando le proprie lacune in fase di interdizione e di corse all'indietro, oscurate al Milan dalla strapotenza offensiva. Così,, dopo averlo visto da vicino in Tournée ha deciso di non ritenerlo indispensabile e di puntare su un altro centrocampista dopo l'arrivo di. Con la questioneda risolvere, il reparto nevralgico del calcio dovrà essere rinforzato e i nomi più caldi sono quelli died