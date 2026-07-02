L'esperienza di Alvaro Morata al Como potrebbe essere finita dopo appena un anno. Il classe 1992 non ha convinto Cesc Fabregas nella passata stagione e tutto lascia presagire una separazione fra le parti. Sull'attaccante spagnolo si registra un forte interesse del Deportivo La Coruña.

Morata-Como, un amore mai sbocciato

Con la vittoria dell'Europeo 2024 con la, di cui ne è leader e capitano, Alvaro Morata vive il momento migliore e più maturo della propria carriera. Il centravanti, in quel momento dell', sente, però, nostalgia dei tanti anni passati in Italia con la maglia dellae decide, anche insieme alla moglie italiana, di tornare a casa. Lo acquista ile gli affida le chiavi dell'attacco. Il feeling confa fatica a sbocciare, i rossoneri sono fuori da tutto già a novembre e, nella sessione di calciomercato invernale,accetta di andare altrove e sposare il progetto. In Turchia impatta bene e mette a segno 6 reti in 12 presenze che, però, non gli valgono il riscatto del club di Istanbul.

A credere sul classe '92 è l'amico di vecchia data Cesc Fabregas. L'allenatore del Como ha, infatti, condiviso lo spogliatoio con Morata, sia al Chelsea, durante le stagioni 2017/18 e 2018/19 che in Nazionale spagnola, all'Europeo 2016. Dopo un anno, tormentato, in cui l'ex Juventus ha cambiato due volte maglia senza trovare felicità, l'isola felice del Como sembra il progetto giusto al momento giusto. Morata parte come titolare ai nastri di partenza, ma il gol fatica ad arrivare. Spronato più volte da Fabregas, anche con la fascia da capitano, lo spagnolo non riesce a ripagare la fiducia del tecnico e viene scalzato nelle gerarchie da Douvikas. Chiuderà la scorsa stagione con una sola rete all'attivo, il gol, ininfluente ai fini del risultato, contro la Fiorentina in Coppa Italia.

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Ritorno in patria?

La deludente stagione passata ha mostrato tutte le lacune caratteriali di. Durantedi campionato, l'attaccante spagnolo ha chiesto adi essere sostituito dopo i continui mind games con, assoluto protagonista della provocazione. Anche per queste motivazioni, ilha deciso di separarsi cone cercare una soluzione che faccia felici entrambe le parti in causa.

SASSUOLO, ITALY - APRIL 17: Álvaro Morata del Como 1907 durante la partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Como 1907 al Mapei Stadium Città del Tricolore il 17 aprile 2026 a Sassuolo, Italia. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Attualmente non è stata riscontrata alcuna offerta ufficiale né al giocatore né al club lariano. Come comunica Sky Sport, però, in queste ore si è fatto vivo l'interesse del Deportivo La Coruña. Il club spagnolo, appena promosso in Liga dopo il secondo posto in Segunda Division, avrebbe inserito nella propria short list il nome di Alvaro Morata. Insieme all'ex Real Madrid, figurano anche Federico Vinas del Leon e Fabio Silva del Borussia Dortmund. Per Morata potrebbe essere, probabilmente, l'ultima occasione di giocare ad alti livelli e nel proprio paese. Vedremo se le strade si uniranno.