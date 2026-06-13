Dopo una lunga gavetta da vice-allenatore, Yaya Touré guiderà finalmente una squadra da Capo Allenatore per la prima volta diventando ufficialmente il tecnico dello Slovan Bratislava avendo anche la possibilità di guidare i suoi nella prossima Champions League. Dal 2021 ha iniziato ad allenare passando per: Olimpik Donec'k, Achmat Groznyj, Tottenham under-16, Standard Liegi e Arabia Saudita come vice di Roberto Mancini. Adesso la gavetta è finita ed è pronto a realizzare i suoi progetti da capo allenatore, portando il suo calcio in giro per il mondo partendo dai campioni in carica del campionato slovacco.

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Le dichiarazioni di Yaya Touré ai canali ufficiali dello Slovan Bratislava

Yaya Touré ha espresso grande entusiasmo e felicità ai canali ufficiali del club slovacco per l'inizio della sua prima avventura da capo allenatore. L'ex stella di Barcellona e Manchester City, reduce dall'esperienza come vice di Roberto Mancini nella nazionale dell'Arabia Saudita, si è detto impaziente di iniziare a lavorare sul campo con la squadra.

BATTERSEA, ENGLAND - MARCH 22: Yaya Touré attends the Football Black List awards evening at Battersea Arts Centre on March 22, 2023 in Battersea, England. (Photo by Joe Maher/Getty Images)

Ha iniziato parlando proprio del suo entusiasmo per questa nuova fase della sua vita: "Sono davvero felice ed entusiasta, onestamente non vedo l'ora di metterci al lavoro tutti insieme a partire da lunedì".

Ha poi parlato del suo predecessore, Wladimir Weiss, che ha guidato la squadra per 5 stagioni: "Il mio predecessore merita un grande rispetto per tutto ciò che ha ottenuto con lo Slovan. Voglio ripartire da quelle basi, ma portando al tempo stesso qualcosa di nuovo e di unico che sia mio".

Ha successivamente aggiunto che è onorato di allenare una squadra con una storia così ricca di successi come lo Slovan Bratislava, elogiando lo stadio e le strutture d'allenamento: "Il calcio è tutto per me. Amo le sfide e sono incredibilmente stimolato all'idea di allenare un grande club con una storia così ricca, uno stadio splendido e ambizioni elevate. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalle strutture del club, che sono davvero all'avanguardia".

Ha infine parlato della squadra che andrà a guidare e del calcio che vuole proporre, parlando anche di Roberto Mancini e dell'esperienza al suo fianco: "Con lo Slovan voglio proporre un calcio dominante, vincere le partite e controllare il gioco, in modo da poter far divertire i nostri tifosi. Non vedo l'ora di conoscere i giocatori di persona. Come vice ho avuto l'opportunità di lavorare, ad esempio, con Roberto Mancini, ma desideravo da molto tempo poter guidare un progetto tutto mio come capo allenatore".