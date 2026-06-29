Il Paris FC tratta Liam Rosenior per la panchina. Antoine Kombouaré lascia il club dopo aver conquistato una salvezza tranquilla dal suo arrivo a febbraio
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Il Paris FC cambia improvvisamente rotta e avvia i colloqui ufficiali con Liam Rosenior per affidargli la panchina. Il club parigino sceglie il manager inglese per sostituire Antoine Kombouaré nel ruolo di allenatore. L'esperto di mercato Fabrizio Romano lancia la clamorosa indiscrezione tramite i propri canali social e svela l'imminente ribaltone per la compagine transalpina. L'ex allenatore francese saluta così la capitale dopo aver raggiunto una salvezza molto tranquilla e aver stabilizzato la classifica. La dirigenza aveva chiamato Kombouaré nel mese di febbraio per risollevare la squadra dalle zone pericolose. Il tecnico ha centrato l'obiettivo senza patemi, portando la nave in un porto sicuro in tempi rapidi. Ora, però, la società punta su un profilo completamente diverso per iniziare il nuovo ciclo sportivo e per alimentare ambizioni nettamente più grandi.
I dettagli contrattuali sul tavolo delle trattativeLa dirigenza e il nuovo allenatore discutono intensamente le basi per un contratto iniziale della durata di due anni. Le negoziazioni proseguono a ritmo molto spedito per sistemare tempestivamente gli ultimi dettagli prima di apporre la firma definitiva sui documenti. I rappresentanti del club e l'entourage del mister lavorano assiduamente per inserire una preziosa opzione per un anno extra all'interno dell'accordo contrattuale. Questo progetto tecnico intriga enormemente l'ex manager del Chelsea, il quale desidera misurarsi nuovamente con le insidie tattiche del calcio francese. I vertici societari considerano Rosenior l'uomo perfetto per valorizzare l'intera rosa, sviluppare il talento dei giovani prospetti e scalare rapidamente le gerarchie nazionali. L'intesa economica soddisfa pienamente entrambe le parti, pronte a stringersi la mano.
Le conferme dei media e l'attesa per l'annuncioL'affare procede senza ostacoli verso la sua naturale e positiva conclusione. Il noto portale sportivo Footmercato riporta la notizia con assoluta sicurezza, certificando lo stato avanzatissimo delle contrattazioni. Inoltre, anche il giornalista Santi Aouna fornisce ulteriori conferme riguardo l'imminente e felice chiusura dell'operazione di mercato. L'intera tifoseria attende ora il comunicato ufficiale del club per accogliere calorosamente il nuovo condottiero. Nel frattempo, il Paris FC pianifica minuziosamente il raduno estivo e prepara il terreno per l'insediamento di Rosenior. Il tecnico scalda i motori e studia le prime mosse tattiche, pronto a guidare il gruppo verso orizzonti ricchi di successi.
🚨 Liam Rosenior, in official talks with Paris FC over a two year contract to replace Antoine Kombouaré as new head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026
Negotiations underway with details to be sorted on extra year option ahead of the agreement.
Deal on, as @Santi_J_FM @Footmercato reported. 🔵⚪️ pic.twitter.com/0GVI6WoezM
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