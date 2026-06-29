Il Paris FC cambia improvvisamente rotta e avvia i colloqui ufficiali con Liam Rosenior per affidargli la panchina. Il club parigino sceglie il manager inglese per sostituire Antoine Kombouaré nel ruolo di allenatore. L'esperto di mercato Fabrizio Romano lancia la clamorosa indiscrezione tramite i propri canali social e svela l'imminente ribaltone per la compagine transalpina. L'ex allenatore francese saluta così la capitale dopo aver raggiunto una salvezza molto tranquilla e aver stabilizzato la classifica. La dirigenza aveva chiamato Kombouaré nel mese di febbraio per risollevare la squadra dalle zone pericolose. Il tecnico ha centrato l'obiettivo senza patemi, portando la nave in un porto sicuro in tempi rapidi. Ora, però, la società punta su un profilo completamente diverso per iniziare il nuovo ciclo sportivo e per alimentare ambizioni nettamente più grandi.

I dettagli contrattuali sul tavolo delle trattative

La dirigenza e il nuovo allenatore discutono intensamente le basi per uniniziale della durata di due anni. Le negoziazioni proseguono a ritmo moltoper sistemare tempestivamente gli ultimi dettagli prima di apporre ladefinitiva sui documenti. I rappresentanti del club e l'entourage del mister lavorano assiduamente per inserire una preziosaper un anno extra all'interno dell'accordo contrattuale. Questo progetto tecnico intriga enormemente l'ex manager del Chelsea , il quale desidera misurarsi nuovamente con letattiche del calcio. I vertici societari consideranol'uomo perfetto per valorizzare l'intera rosa, sviluppare il talento deiprospetti e scalare rapidamente lenazionali. L'intesa economica soddisfa pienamente entrambe le parti, pronte a stringersi la mano.

LONDRA, INGHILTERRA - 18 APRILE: Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, saluta i tifosi al suo arrivo allo stadio prima della partita di Premier League tra Chelsea e Manchester United a Stamford Bridge, il 18 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Le conferme dei media e l'attesa per l'annuncio

🚨 Liam Rosenior, in official talks with Paris FC over a two year contract to replace Antoine Kombouaré as new head coach.



Negotiations underway with details to be sorted on extra year option ahead of the agreement.



Deal on, as @Santi_J_FM @Footmercato reported. 🔵⚪️ pic.twitter.com/0GVI6WoezM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026

L'affare procede senza ostacoli verso la sua naturale e positiva. Il noto portale sportivoriporta la notizia con assoluta sicurezza, certificando lo stato avanzatissimo delle contrattazioni. Inoltre, anche il giornalistafornisce ulteriori conferme riguardo l'imminente e felice chiusura dell'operazione di mercato. L'intera tifoseria attende ora ildel club per accogliere calorosamente il nuovo condottiero. Nel frattempo, ilpianifica minuziosamente il raduno estivo e prepara il terreno per l'insediamento di. Il tecnico scalda i motori e studia le prime, pronto a guidare il gruppo verso orizzonti ricchi di successi.