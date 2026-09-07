Dopo undici anni si chiude una storia lunga e decisamente particolare. James Tavernier lascia i Rangers e riparte dal Maccabi Tel Aviv, mettendo fine a un'avventura che lo ha trasformato in uno dei giocatori più rappresentativi della storia recente del club scozzese. Il laterale inglese, oggi 34enne, aveva concluso la propria esperienza dopo oltre un decennio e, dopo alcuni mesi senza squadra, ha scelto una nuova destinazione per proseguire la carriera. Un trasferimento che segna l'inizio di un capitolo completamente diverso per un calciatore che a Glasgow ha costruito numeri difficilmente replicabili, soprattutto considerando il suo ruolo originario di difensore.

Numeri da attaccante per un difensore: Tavernier lascia un segno indelebile

Definirlo semplicemente un terzino sarebbe probabilmente riduttivo. Durante i suoi undici anni ai Rangers, Tavernier è stato molto più di un difensore: un riferimento tecnico, un leader e soprattutto un giocatore capace di incidere con continuità anche negli ultimi metri. Il suo bilancio parla di, numeri straordinari per un calciatore impiegato prevalentemente sulla corsia destra.

James Tavernier, capitano dei Rangers, saluta i tifosi dopo il match contro il Tottenham (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)

Dal suo arrivo nel 2015 fino all'addio maturato al termine della scorsa stagione, l'inglese ha attraversato praticamente tutte le fasi della recente storia del club, diventandone capitano e conquistando trofei importanti. Ora, però, Tavernier ha scelto di voltare pagina e di accettare una nuova sfida con il Maccabi Tel Aviv.

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Una nuova sfida dopo una carriera diventata leggenda

Il passaggio al Maccabi Tel Aviv rappresenta quindi molto più di un semplice trasferimento. Per Tavernier è l'occasione di misurarsi con una realtà completamente nuova dopo undici anni trascorsi praticamente all'interno dello stesso ambiente. Una scelta che arriva dopo una carriera costruita anche attraverso momenti difficili, ma culminata con la trasformazione del laterale inglese in un autentico. Tavernier lascia Glasgow con lo status di leggenda e con numeri che raccontano perfettamente la sua capacità di andare oltre i compiti tradizionali del proprio ruolo. Adesso, a 34 anni, ricomincia dal Maccabi Tel Aviv, pronto ad aggiungere un nuovo capitolo a una carriera decisamente fuori dall'ordinario.