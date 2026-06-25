Thiago Motta potrebbe presto tornare in panchina. Dopo la conclusione della sua esperienza alla Juventus, il tecnico italo-brasiliano è tra i nomi valutati dallo Strasburgo per guidare la squadra nella prossima stagione. Come riporta Media Foot, il club francese starebbe infatti riflettendo sul futuro della propria guida tecnica e avrebbe inserito anche l'ex allenatore bianconero nella lista dei possibili candidati. Per Motta si tratterebbe di un ritorno in un campionato che conosce molto bene, avendo lasciato un segno importante in Francia prima come calciatore del Paris Saint-Germain e successivamente nelle sue prime esperienze da allenatore.

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La Ligue 1 può offrirgli una nuova occasione

per la propria panchina e quello di Thiago Motta è considerato tra i più interessanti. Nonostante l'ultima esperienza alla Juventus non abbia prodotto i risultati sperati, il tecnico continua a godere di grande stima, soprattutto all'estero, grazie alle idee di gioco mostrate durante il percorso al Bologna.

Thiago Motta, allenatore della Juventus. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

La possibilità di allenare nuovamente in Ligue 1 rappresenterebbe un'occasione per rilanciarsi in un ambiente che conosce bene e dove ha costruito una parte significativa della propria carriera, sia dentro che fuori dal campo.

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Un profilo che continua a piacere in Europa

non sembrano mancare. Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato a diverse panchine, sia in Italia sia all'estero, a conferma della considerazione che continua a riscuotere tra molti dirigenti. Lo Strasburgo rappresenta al momento una delle piste più concrete, anche perché il club è alla ricerca di un allenatore capace di valorizzare i giovani e proporre un calcio moderno e propositivo. Per l'ex centrocampista di Inter e PSG potrebbe quindi aprirsi un nuovo capitolo della carriera, con la possibilità di ripartire da un progetto ambizioso e tornare protagonista nel campionato francese.

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