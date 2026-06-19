I Mondiali sono appena iniziati e, dopo una sola giornata, i talenti in vetrina abbondano già. Yan Diomande, esterno ivoriano classe 2007, rappresenta senza dubbio uno dei nomi più caldi del calciomercato europeo. Il giocatore ha mostrato una crescita impressionante negli ultimi due anni in Germania, ma ha definitivamente attirato l'interesse generale sfoderando una prestazione clamorosa nella vittoria per 1-0 della sua Costa d'Avorio contro l'Ecuador. Diversi top club hanno puntato il mirino su di lui, ma il Lipsia non intende privarsene facilmente.

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L'offerta del Liverpool e il piano di rinnovo

Come riporta, la dirigenza tedesca valuta il talento ivoriano con una cifra folle ben oltre i. Il, che negli ultimi anni ha abituato i tifosi a vere e proprie follie di, metterebbe volentieri sul tavolo la cifra richiesta. L'idea della società guidata dal gruppo, tuttavia, frena gli entusiasmi inglesi. Ilvuole trattenere il talento africano almeno per un'altra stagione e progetta di accompagnare questa permanenza con un nuovo contratto e un significativo adeguamento dell'ingaggio.

FREIBURGO IM BREISGAU, GERMANIA - 16 MAGGIO: Yan Diomande dell'RB Lipsia osserva la partita di Bundesliga tra SC Freiburg e RB Lipsia all'Europa-Park Stadion il 16 maggio 2026 a Freiburg im Breisgau, Germania. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

Le altre big alla finestra e la valutazione in ascesa

I Reds non corrono da soli in questa caccia al talento. Alla finestra, attentissime all'evoluzione della situazione, troviamo altre superpotenze come Bayern Monaco . Tutta l'Europa calcistica osserva da vicino la sbalorditiva parabola diAppena dodici mesi fa, infatti, illo ha acquistato dalper circa 20 milioni di euro, quando l'esterno aveva alle spalle pochissime presenze da titolare in. Oggi la sensazione generale è che la sua valutazione continuerà inesorabilmente a salire.

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