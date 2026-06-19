Yan Diomande ha conquistato le attenzioni dei top club europei dopo l'esordio ai Mondiali 2026. Nonostante il Liverpool sia pronto a sborsare 100 milioni di euro, l'RB Lipsia intende trattenere il giocatore
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I Mondiali sono appena iniziati e, dopo una sola giornata, i talenti in vetrina abbondano già. Yan Diomande, esterno ivoriano classe 2007, rappresenta senza dubbio uno dei nomi più caldi del calciomercato europeo. Il giocatore ha mostrato una crescita impressionante negli ultimi due anni in Germania, ma ha definitivamente attirato l'interesse generale sfoderando una prestazione clamorosa nella vittoria per 1-0 della sua Costa d'Avorio contro l'Ecuador. Diversi top club hanno puntato il mirino su di lui, ma il Lipsia non intende privarsene facilmente.
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L'offerta del Liverpool e il piano di rinnovoCome riporta Sky Germania, la dirigenza tedesca valuta il talento ivoriano con una cifra folle ben oltre i 100 milioni di euro. Il Liverpool, che negli ultimi anni ha abituato i tifosi a vere e proprie follie di mercato, metterebbe volentieri sul tavolo la cifra richiesta. L'idea della società guidata dal gruppo Red Bull, tuttavia, frena gli entusiasmi inglesi. Il Lipsia vuole trattenere il talento africano almeno per un'altra stagione e progetta di accompagnare questa permanenza con un nuovo contratto e un significativo adeguamento dell'ingaggio.
Le altre big alla finestra e la valutazione in ascesaI Reds non corrono da soli in questa caccia al talento. Alla finestra, attentissime all'evoluzione della situazione, troviamo altre superpotenze come Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United e Bayern Monaco. Tutta l'Europa calcistica osserva da vicino la sbalorditiva parabola di Diomande. Appena dodici mesi fa, infatti, il Lipsia lo ha acquistato dal Leganés per circa 20 milioni di euro, quando l'esterno aveva alle spalle pochissime presenze da titolare in Spagna. Oggi la sensazione generale è che la sua valutazione continuerà inesorabilmente a salire.
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