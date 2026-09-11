Dopo ben nove anni, Barbara Bonansea lascia la Juventus Women per andare a giocare negli Stati Uniti. Nelle ultime ore, infatti, la calciatrice è passata al San Diego Wave con la formula del prestito. Prima, però, ha rinnovato con le bianconere. Inoltre, per uno dei simboli della Nazionale Italiana sarà la prima esperienza estera della sua carriera agonistica. La calciatrice, infatti, ha giocato solo ed esclusivamente nel Belpaese dove ha conquistato diversi titoli nazionali soprattutto con la Vecchia Signora.

Juventus Women, Bonansea rinnova e va a giocare in America: il comunicato ufficiale

La calciatrice, oltre ad aver giocato per la Juve, ha vestito anche le maglie di. Con quest'ultimo club ha vinto i suoi primi titoli nazionali prima di diventare una della calciatrici più importanti della squadra bianconera. Subito dopo il rinnovo, la Juve ha ceduto la calciatrice al San Diego Wave. Di seguito, ildel club:

"Dopo nove stagioni trascorse a scrivere la storia della Juventus Women, Barbara Bonansea vestirà dei colori diversi rispetto a quelli bianconeri. La numero 11 prolunga il suo accordo con il nostro Club fino al 30 giugno 2028. Contestualmente, passa in prestito al San Diego Wave, squadra californiana che milita nella National Women’s Soccer League. Barbara incarna l'essenza stessa di questa squadra: arrivata a Torino nell'estate del 2017, ha tracciato solchi indelebili su ogni campo, diventando negli anni volto e anima di una squadra".

Ufficiale | Barbara Bonansea in prestito al San Diego Wave.



Grazie di tutto, Barbara, e in bocca al lupo per il futuro 🖤🤍



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"Quella tra Barbara e la Juventus è una storia d'amore calcistica, che si intreccia col destino. Portano infatti la sua firma sia la primissima rete in assoluto delle bianconere in Serie A sia il primo storico gol in UEFA Women’s Champions League. Dal primo incontro ufficiale di fine agosto 2017, la sua classe e la sua fantasia sono diventate una certezza incrollabile. Con quel talento puro, la falcata inconfondibile e un carisma travolgente, la numero 11 ha guidato la squadra a suon di prodezze, strappi decisivi e gol indimenticabili, prendendosi la scena e il cuore del popolo bianconero".

Biella, Italia - 2 settembre 2026: Barbara Bonansea della Juventus Women in azione durante la partita di Champions League tra Juventus e SKN St. Polten allo Stadio Comunale Vittorio Pozzoy. (Foto di Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

"I numeri sono il riflesso di un cammino leggendario: con 249 presenze ufficiali, Barbara guarda tutte dall'alto sul gradino più alto del podio come primatista all-time per gare giocate nella storia della Juventus Women. A queste si aggiungono 96 reti e un palmarès straordinario impreziosito da ben 16 trofei: 6 Scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane e 1 Serie A Women's Cup".