Alessandro Circati inizia la sua nuova avventura in Portogallo. Dopo l'esperienza al Parma, il difensore italiano naturalizzato australiano ha firmato ufficialmente con il Benfica lasciando il campionato italiano dopo ben cinque stagioni. Arrivato a Lisbona probabilmente per colmare il vuoto lasciato da Antonio Silva (andato al Bournemouth nonostante le tante voci sul Milan), gli Encarnados hanno ufficialmente chiuso l'operazione e si preparano ora a sborsare ben 20 milioni di euro più bonus, secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano.

Il comunicato del Benfica

Attraverso una nota ufficiale e un post sui propri canali social, ilha ufficializzato l'arrivo in squadra discrivendo: "Il difensore Circati, 22 anni, è entrato a far parte della squadra professionistica di calcio dello Sport Lisboa e Benfica. Il nazionale australiano si è trasferito dal Parma Calcio 1913 ai 'rossi', firmando un".

BERGAMO, ITALIA - 25 GENNAIO: Alessandro Circati del Parma Calcio 1913 e Nicola Zalewski dell'Atalanta combattono per il possesso durante la serie A match tra Atalanta BC e Parma Calcio 1913 al New Balance Stadium il 25 gennaio 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Successivamente, il club portoghese ha raccontato la carriera del difensore australiano spiegando: "Alessandro Circati (1,91 metri), nato a Fidenza il 10 ottobre 2003 , si è trasferito in Australia in tenera età. Lì ha mosso i primi passi sul campo da calcio con il Perth SC , entrando a far parte della squadra del Perth Glory a soli 14 anni. Tre anni dopo, nel 2021, dopo aver superato con successo un provino con il Parma, storico club italiano, è tornato in patria a 17 anni per unirsi alla squadra del nord Italia. Ha trascorso i primi anni nelle giovanili, debuttando in prima squadra a 18 anni nella 26ª giornata di Serie B contro la SPAL. Partito titolare, ha giocato tutti i 90 minuti contribuendo alla vittoria per 4-0. In quella stagione 2021-2022 disputerà altre cinque partite. Nella scorsa stagione è stato uno dei giocatori di spicco del Parma, squadra che ha chiuso il campionato di Serie A al dodicesimo posto, ben lontano dalla zona retrocessione".

Le prime parole di Circati dopo l'addio al Parma

È un grandissimo onore, un privilegio.

Sono al settimo cielo, non potrei essere più felice. Credo sia una ricompensa dopo tanti anni di duro lavoro".

All'interno del comunicato, sono arrivate anche le prime parole dida nuovo giocatore del Benfica : "

Infine, l'ex calciatore del Parma ha chiuso il suo intervento dichiarando: "Sono felicissimo di essere qui e non vedo l'ora di giocare per il Benfica".