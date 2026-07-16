Il Paris FC continua a costruire una squadra all'altezza della Ligue 1 e piazza un colpo di grande prospettiva per il proprio reparto arretrato, ufficializzando l'arrivo di Diego Coppola, difensore centrale italiano classe 2003, che lascia definitivamente il Brighton per iniziare una nuova avventura in Francia. Un acquisto che conferma le ambizioni della società parigina, intenzionata a ritagliarsi un ruolo importante nella massima serie dopo la storica promozione di due anni fa.

L'ex Hellas Verona non è riuscito a brillare in Premier League, dove con i Seagulls ha collezionato solo 9 presenze, ma sembra aver trovato la sua dimensione nel campionato francese. Dal suo approdo a Parigi a gennaio di quest'anno ha collezionato 14 presenze contribuendo fortemente alla salvezza della squadra ora guidata da Liam Rosenior.

Coppola al Paris FC: il comunicato ufficiale del club

Nel comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web, il Paris FC ha accolto con entusiasmo il nuovo difensore, sottolineandone le qualità tecniche e umane. Coppola ha firmato il contratto che lo legherà al club francese fino al 2031 e sarà subito a disposizione dello staff tecnico per la preparazione estiva.

BRIGHTON, INGHILTERRA - 16 AGOSTO: Diego Coppola del Brighton & Hove Albion in azione durante il riscaldamento prima della partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Fulham all'Amex Stadium il 16 agosto 2025 a Brighton, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Ecco il comunicato presente sul sito ufficiale del club: "Il Paris FC è lieto di annunciare il ritorno del difensore Diego Coppola dal Brighton (Inghilterra). Il nazionale italiano ha firmato con il club fino al 2031.

Nato a Bussolengo, in Italia, Diego Coppola è cresciuto nelle giovanili dell'Hellas Verona. Il difensore ha esordito tra i professionisti nel 2021 e si è subito affermato in prima squadra. Riconosciuto fin da subito come un talento promettente nel suo ruolo, è stato convocato nelle nazionali giovanili italiane e successivamente ha esordito con la nazionale maggiore nel giugno 2025.

Dopo quattro stagioni di successo in Serie A, Diego ha fatto le valigie per l'Inghilterra, un anno fa, e si è trasferito al Brighton. È arrivato al Paris FC in prestito nel gennaio 2026 per continuare la sua crescita. In soli sei mesi, il difensore ha impressionato con le sue prestazioni, diventando uno dei più efficaci nel suo ruolo in Ligue 1.

Sedotto dall'ambizione del Paris FC e dalla traiettoria ascendente del club, Diego Coppola ha scelto di proseguire la sua avventura nella capitale. Il suo ritorno è pienamente in linea con la volontà del Paris FC di costruire un progetto sostenibile, riponendo la sua fiducia in giovani talenti ad alto potenziale, capaci di crescere con il club e di contribuire alle sue ambizioni".

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Le parole del direttore sportivo Marco Neppe

L'entusiasmo del Paris FC per il ritorno di Diego Coppola emerge chiaramente dalle parole del Direttore Sportivo, presenti nel comunicato, che ha accolto con soddisfazione l'ufficializzazione del trasferimento a titolo definitivo del difensore italiano.

"Siamo molto felici di dare il bentornato a Diego Coppola dopo la sua prima esperienza con il club la scorsa stagione. È motivo di grande orgoglio, con questo trasferimento a titolo definitivo, rendere Diego un vero giocatore del Paris FC. Negli ultimi mesi, Diego ci ha mostrato appieno le sue qualità e quanto può contribuire alla squadra. Il suo impegno, la sua esemplare professionalità e la sua perfetta integrazione nello spogliatoio sono stati impressionanti. Questo la dice lunga sul suo carattere. Pochi giocatori possiedono tutte le sue qualità, sia come calciatore che come persona. Il ritorno di Diego al Paris FC è un'ottima notizia per noi".