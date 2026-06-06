Dopo aver incantato tutti con il suo mancino in Italia con la maglia di Atalanta e Genoa, il centrocampista ucraino classe 1993 è pronto per una nuova avventura. Con la maglia della Dea, Ruslan Malinovsky ha collezionato 143 presenze, contribuendo ai risultati della squadra con 25 assist e 30 gol di cui molti pesanti e memorabili grazie alla sua capacità di calciare da fuori area quasi da fermo con una potenza inaudita, oltre la sua specialità nei calci piazzati. Con la maglia del Genoa invece ha collezionato 54 presenze segnando 8 gol e fornendo altrettanti assist, riuscendo a raggiungere la salvezza per tre stagioni consecutivi con i Grifoni.

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Malinovsky al Trabznospor: l'ufficialità da parte del club turco

Ruslan Malinovskyi lascia ufficialmente il Genoa e la Serie A per trasferirsi a parametro zero al Trabzonspor, firmando un contratto triennale fino a giugno 2029

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. L'ultima è stata la stagione di ripartenza del trequartista ucraino dopo il grave infortunio subito nel settembre 2024 contro il Venezia, che ha richiesto un delicato intervento chirurgico e. Pienamente recuperato, il giocatore ha collezionatoin questa stagione segnando, e adesso saluta l'Italia per iniziare la sua nuova avventura nellaturca.Il Trabznospor, guidato dal tecnico, si è classificato terzo dietro solo alle due grandi del calcio turco: Fenerbahce e Galatasaray. L'ultimo posto del podio nel campionato turco significa dover giocare i playoff per qualificarsi in Europa League e non Champions come in Italia, ma i nuovi compagni dell'ucraino hanno vinto lagarantendosi un posto nella seconda coppa europea più importante. Nuova esperienza in Europa per Malinovsky quindi dopo i tre anni al Genoa, con la possibilità di tornare a brillare tra i grandi come ai tempi dell'Atalanta di Gasperini.

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