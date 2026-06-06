Dopo la sua avventura in Italia con la maglia di Genoa e Atalanta, Ruslan Malinovsky è ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Trabzonspor in Turchia.
Malinovskyi saluta il Genoa: "Grazie per le immense emozioni"
Dopo aver incantato tutti con il suo mancino in Italia con la maglia di Atalanta e Genoa, il centrocampista ucraino classe 1993 è pronto per una nuova avventura. Con la maglia della Dea, Ruslan Malinovsky ha collezionato 143 presenze, contribuendo ai risultati della squadra con 25 assist e 30 gol di cui molti pesanti e memorabili grazie alla sua capacità di calciare da fuori area quasi da fermo con una potenza inaudita, oltre la sua specialità nei calci piazzati. Con la maglia del Genoa invece ha collezionato 54 presenze segnando 8 gol e fornendo altrettanti assist, riuscendo a raggiungere la salvezza per tre stagioni consecutivi con i Grifoni.
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Malinovsky al Trabznospor: l'ufficialità da parte del club turcoRuslan Malinovskyi lascia ufficialmente il Genoa e la Serie A per trasferirsi a parametro zero al Trabzonspor, firmando un contratto triennale fino a giugno 2029. L'ultima è stata la stagione di ripartenza del trequartista ucraino dopo il grave infortunio subito nel settembre 2024 contro il Venezia, che ha richiesto un delicato intervento chirurgico e quasi sei mesi di riabilitazione. Pienamente recuperato, il giocatore ha collezionato 34 presenze in questa stagione segnando 6 gol, e adesso saluta l'Italia per iniziare la sua nuova avventura nella Süper Lig turca.
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