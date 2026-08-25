Il Tottenham di De Zerbi prosegue la sua instancabile opera di rafforzamento sul mercato e mette a segno un altro colpo: arriva Savinho dal Manchester City. Si tratta di una operazione di mercato da 100 milioni di sterline, con bonus compresi.

Savinho has joined Tottenham Hotspur on a permanent transfer. ✍️



Wishing you all the best, Savinho 🩵 pic.twitter.com/7uQjBgt1qr — Manchester City (@ManCity) August 25, 2026

Savinho lascia il City e diventa un giocatore del Tottenham

Era nell'aria da giorni, ma ora è ufficiale. Con un comunicato gli Spurs hanno annunciato l'arrivo a Londra dell'ala destra brasiliana Sávio Moreira de Oliveira, meglio noto come Savinho. "Siamo lieti di annunciare l'ingaggio di Sávio dal Manchester City", si legge sul sito del club londinese. Il classe 2004 era uno dei principali obiettivi del tecnico italiano che lo aveva chiesto alla sua dirigenza. E del resto, il brasiliano è fuori dalle scelte e dalle preferenze del tecnico del City,. E ancora una volta si tratta di una operazione importante per le casse degli Spurs: con i bonus, infatti, si arriva ad una cifra vicina ai

BRENTFORD, INGHILTERRA - 22 AGOSTO: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brentford e Tottenham Hotspur al Gtech Community Stadium, il 22 agosto 2026 a Brentford, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Savinho ha iniziato la sua carriera in patria, nelle giovanili prima e nella prima squadra poi, dell'Atletico Mineiro. In seguito si è trasferito in Olanda: prima alle giovanili del PSV e poi vestendo la maglia della formazione maggiore. Nella stagione 2023-2024 gioca invece in Liga con il Girona. Il brasiliano in Spagna si fa notare: grazie ai suoi dribbling e alle sue undici reti, infatti, il Girona compie una stagione straordinaria e arriva a qualificarsi alla Champions League per la prima volta nella sua storia. E, infine, nell'estate del 2024 lo prendono i Citizens, all'epoca in mano a Pep Guardiola.

Ora, invece, il giocatore ripartirà dal Tottenham e da De Zerbi. "Questa è una opportunità magnifica, in un grandissimo club e con uno dei migliori allenatori che ci sono in circolazione. Ci è voluto un pò per il trasferimento ma quando ho parlato con l'allenatore mi sono subito convinto di dover venire qui".