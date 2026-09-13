In seguito alle feroci critiche mediatiche e ai fischi ricevuti dai propri tifosi nelle ultime gare, a causa delle sue deludenti prestazioni, Philippe Coutinho aveva rescisso a febbraio il suo contratto con il Vasco da Gama, suo club del cuore; da allora il brasiliano è rimasto senza squadra. Sembra fatta ad oggi il per il suo passaggio al Santos, maglia con la quale il giocatore avrà voglia di riscattarsi e fare bene, dopo aver passato gli ultimi anni nell'ombra. Qui ritrova anche uno suo vecchio amico e connazionale con la quale ha condiviso varie esperienze con la maglia della Seleção, ovvero Neymar, che ha voluto condividere il suo entusiasmo sui propri social media.

Il contratto

🚨⚪️⚫️ Philippe Coutinho to Santos, here we go! Deal until the end of the year has been agreed.



Coutinho joins as free agent and will play again with his friend Neymar Jr.



Medical tomorrow - follows @lucas_musetti @cahemota. pic.twitter.com/110iXvLG4e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026

L'entusiasmo di Neymar

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, il calciatore si trasferirà a parametro zero nel suo nuovo club, che non dovrà quindi sostenere alcun costo per il cartellino. L’intesa tra le parti è stata raggiunta e il fantasista brasiliano è pronto a firmare un contratto fino al termine del, per poi eventualmente discutere del suo futuro; manca solo l'ufficialità, che potrà essere confermata solo dopo l'accertamento delle visite mediche. Per il brasiliano sarà quindi un'occasione per cercare il riscatto e dimostrare di poter tornare ai livelli che lo avevano reso protagonista inSecondo la stampa brasiliana, lo staff di Neymar ha svolto un ruolo chiave nelle trattative per portare il giocatore al Santos. Il connazionale, molto entusiasta del suo arrivo, ha voluto dargli il benvenuto con una storia postata sul suo profilo instagram: “Fratello, siamo davvero felici di averti qui. La squadra e tutti i nostri tifosi ti accoglieranno a braccia aperte e faranno di tutto per farti stare bene. Benvenuto al Santos!”. I due ora avranno l'occasione di tornare a giocare insieme e di far divertire i propri tifosi a suon di giocate e magie.