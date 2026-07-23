Il futuro di Jamie Vardy potrebbe essere ancora lontano dai campionati inglesi. L'attaccante classe 1987, attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza con la Cremonese, sarebbe finito nel mirino del Siviglia, pronto a valutare l'opportunità di portare in Spagna uno dei centravanti più rappresentativi del calcio europeo degli ultimi anni.

Rinviato il ritorno in Inghilterra, Vardy vicinissimo alla Spagna

Secondo le ultime indiscrezioni, il club andaluso avrebbe mostrato interesse per il bomber inglese, valutando la possibilità di offrirgli un nuovo capitolo della sua lunga carriera. Vardy, nonostante l'età, continua a essere considerato un giocatore in grado di garantire esperienza, personalità e qualità sotto porta, caratteristiche che potrebbero rivelarsi preziose per una squadra alla ricerca di un riferimento offensivo.

L'attaccante è reduce dall'esperienza in Italia con la Cremonese, dove è arrivato dopo la straordinaria parentesi vissuta con il Leicester City. Con le Foxes, Vardy ha scritto una delle pagine più sorprendenti della storia della Premier League, diventando protagonista assoluto della conquista del titolo inglese nella stagione 2015-2016, un'impresa rimasta nella memoria del calcio mondiale.

LEICESTER, INGHILTERRA - 18 MAGGIO: Jamie Vardy del Leicester City festeggia il primo gol della sua squadra – che segna la sua 200ª rete con il club – durante la partita di Premier League tra Leicester City FC e Ipswich Town FC al King Power Stadium, il 18 maggio 2025 a Leicester, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

Il suo percorso con il Leicester è stato caratterizzato da gol, record e leadership. Arrivato ai massimi livelli dopo una lunga gavetta nelle categorie inferiori del calcio inglese, Vardy ha saputo imporsi grazie alla sua velocità, alla capacità di attaccare la profondità e a un'incredibile determinazione. Ora, da svincolato, il centravanti può scegliere con maggiore libertà la prossima destinazione. Il Siviglia rappresenterebbe una nuova avventura internazionale e la possibilità di misurarsi con un campionato diverso dalla Premier League e dalla Serie A.

🚨JUST IN: Jamie Vardy has been linked with Sevilla



He is a currently free agent after leaving Cremonese pic.twitter.com/oGAtkEkvIe — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 22, 2026

La società spagnola sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto offensivo e l'esperienza di Vardy potrebbe essere un elemento decisivo nelle scelte del club. Resta da capire se la trattativa entrerà nel vivo nelle prossime settimane e se il giocatore inglese sarà convinto dal progetto degli andalusi. A quasi quarant'anni, Jamie Vardy non sembra ancora intenzionato a chiudere il proprio percorso nel calcio professionistico. Dopo aver conquistato l'Inghilterra e aver affrontato una nuova sfida in Italia, l'ipotesi Siviglia potrebbe rappresentare l'ennesimo capitolo di una carriera fuori dagli schemi.