Il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe tingersi di bianconero. Non stiamo parlano della Juventus. Reduce dalla stagione non molto memorabile con il Bologna con conseguente esonero, il tecnico siciliano potrebbe ripartire dalla Turchia. Su di lui, infatti, nelle ultime ore si è fatto avanti il Besiktas che, come riporta Sky Sport, sembra davvero intenzionato ad andare fino in fondo per portare l'ex Felsineo sulla panchina delle Aquile Nere.

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Vincenzo Italiano lascia l'Italia? Il Besiktas continua il pressing sull'ex Bologna

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Dopo l'addio aled il mancato approdo al, Vincenzo Italiano potrebbe continuare la sua carriera lontano dall'Italia. Più precisamente in Turchia. Negli ultimi giorni, infatti, sull'ex allenatore dei Felsinei si è fatto prepotentemente avanti il. Il club di Istanbul, dopo il deludente quarto posto nell'ultima stagione di Super Lig, è alla ricerca di un nuovo tecnico e il profilo di Italiano sembra suscitare nel club di Istanbul grande interesse.Ad alimentare le possibilità che l'allenatore siciliano possa andare a sedersi sulla panchina della Aquile Nere è il fatto che non ci sarebbero altri candidati oltre a lui, motivo per cui il Besiktas ha nelle ultime ore rafforzato i contatti con l'entourage del classe '77 per convincerlo ad accettare la proposta. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un incontro tra le due parti per provare a chiudere la trattativa evitando così l'inserimento di altri club sull'ex Bologna.

BERGAMO, ITALIA - 17 MAGGIO: Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna FC, osserva la partita di Serie A tra Atalanta BC e Bologna FC 1909 allo stadio Gewiss il 17 maggio 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/Getty Images)

Se Vincenzo Italiano alla fine decidesse di accettare sarebbe la sua prima esperienza all'estero da allenatore. Prima ancora del Bologna, con la quale ha vinto la Coppa Italia nel 2025, ha infatti allenato Fiorentina, dove per due volte ha sfiorato la Conference League, Spezia e Trapani.

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