Andrea Ranocchia fa impazzire TikTok. E no, non è tornato a calcare i campi da gioco. Liberatosi degli scarpini nel settembre 2022, l'ex difensore centrale dell'Inter si prepara a vivere una nuova esperienza nella sua carriera. Stavolta è il grembiule che non potrà mancare, al posto della casacca e dei pantaloncini.

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Ranocchia e la passione per la cucina: "Vi presento la mia carbonara"

Chi l'avrebbe mai detto. Andrea Ranocchia, oggi opinionista e commentatore delle partite di Serie A, spesso per conto di SportMediaset nel programma Pressing, ha intrapreso una strada alternativa a quel del pallone. Lasciata la città di Milano, s'è trasferito in Umbria ove gestisce un resort interessandosi all'enogastronomia del territorio. È il settore del turismo, dunque, quello in cui ha ritrovato una collocazione. Su TikTok ha avviato un progetto personalizzato che lo vede rivestire il ruolo di "Chef improvvisato".

MILANO, ITALIA - 09 NOVEMBRE: Andrea Ranocchia riceve una maglia commemorativa prima della partita di Serie A tra FC Internazionale e Bologna FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 09 novembre 2022 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Difensore molto composto in campo e difficilmente in grado di rubare l'occhio, Ranocchia ci sta riuscendo perfettamente sui social. Spaghetti con cozze, pomodorini e pecorino rappresenta senza dubbio una scelta audace. Di recente, però, ha anche mostrato ai suoi ascoltatori una rivisitata versione della carbonara. La conosciutissima ricetta con uova e guanciale, oltre a pepe e pecorino, che ammette al più autonomia di scelta sul tipo di pasta da usare, ha visto un sensibile cambiamento voluto dallo stesso ex centrale dell'Inter. Sono gli asparagi l'aggiunta che fa impazzire il Web.

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Specificando che siano stati colti direttamente dalle sue mani, Ranocchia sembra disposto a ricevere critiche dai più tradizionalisti, del tutto contrari a ogni forma di ammodernamento del piatto. "Oggi carbonara, voglio un po' di insulti perché così si usa". Per sua fortuna, al netto della cucina, il classe 1988 ha ancora l'alternativa del calcio, seppur solo a livello dilettantistico, essendo dirigente del

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