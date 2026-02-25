Rimonta super e trionfo totale per i nerazzurri, che dominano in lungo e in largo eliminando così i tedeschi: tutti i numeri della sfida

Carmine Panarella 25 febbraio - 22:14

L’Atalanta travolge il Borussia Dortmund con un netto 4-1, al termine di una gara giocata con ritmo, qualità e grande concretezza sotto porta. Nonostante un possesso palla inferiore (44% contro 56%), la squadra bergamasca ha trasformato meglio le occasioni create, colpendo nei momenti chiave del match.

A sbloccare la gara è Scamacca al 5’, bravo a indirizzare subito l’inerzia dell’incontro. Nel finale di primo tempo arriva il raddoppio di Zappacosta al 45’, che manda le squadre negli spogliatoi con un vantaggio meritato. Nella ripresa è Pasalic al 57’ a firmare il 3-0. Il Borussia prova a riaprire i giochi con Adeyemi al 75’, ma nel recupero Samardzic chiude definitivamente i conti su calcio di rigore al 98’. Il 2-0 dell'andata è stato ribaltato: l'Atalanta di mister Raffaele Palladino ha compiuto una vera e propria impresa, che si può analizzare nel dettaglio andando a scoprire tutte le statistiche di questa entusiasmante gara di ritorno di Champions League che entra nella storia del club bergamasco.

xG e grandi occasioni — Il dato dei goal attesi (xG) è eloquente: 2.61 per l’Atalanta contro 0.93 del Borussia Dortmund. Una differenza che racconta di occasioni più pulite e meglio costruite dai nerazzurri. La rete del momentaneo 3-1 di Adeyemi proprio per questo motivo aveva il sapore della beffa, anche se la Dea ha saputo mantenere alta la tensione e continuare a proporre il suo calcio senza contraccolpi.

Anche nelle grandi occasioni l’Atalanta è avanti (5 contro 3), segno di una squadra capace di colpire con qualità negli ultimi trenta metri. Sotto questo punto di vista il Borussia Dortmund ha impensierito l'Atalanta, ma non è stato abbastanza cinico da colpire nel momento giusto.

Tiri totali e parate — I tiri totali vedono l’Atalanta avanti 15 a 7. Ancora più significativo il dato dei tiri in porta: 9 per i bergamaschi contro 4 dei tedeschi. Il portiere del Borussia è chiamato a 4 interventi, contro i 3 del collega atalantino. Numeri che confermano la maggiore pressione offensiva della squadra di casa e una superiorità concreta: per tutta la durata i nerazzurri hanno dato l'impressione di poter arrivare a rete, risultando sempre pericolosa grazie alle frequenti verticalizzazioni

Possesso palla, passaggi e contrasti — Curioso il dato del possesso palla: 56% Borussia Dortmund contro 44% Atalanta. Anche nei passaggi i tedeschi sono avanti (515 contro 394). L’Atalanta ha saputo essere più verticale, più incisiva e più efficace nei momenti decisivi. Nei contrasti il dato è equilibrato (20 contro 18), a testimonianza di una partita intensa e combattuta. I bergamaschi hanno saputo difendersi con ordine, rischiando il giusto, affacciandosi con rapidità in zona offensiva. Il Borussia Dortmund, con un Guirassy in serata no, non ha saputo trovare precisione nelle sue sortite offensive.

Calci d’angolo e calci di punizione — Nei calci d’angolo l’Atalanta è avanti 5 a 1, sfruttando spesso le corsie laterali per creare superiorità. I calci di punizione vedono invece il Borussia avanti (17 contro 9), complice anche un numero maggiore di falli subiti. Sul piano disciplinare, 1 cartellino giallo per l’Atalanta e 4 per il Borussia Dortmund, più il cartellino rosso ai danni di Bensebaini.

La sintesi è semplice: il Borussia ha tenuto più il pallone, ma l’Atalanta ha colpito con precisione chirurgica. Più qualità nelle scelte, più concretezza sotto porta e una gestione emotiva impeccabile dopo aver subito il gol di Adeyemi. Quando una squadra unisce intensità, organizzazione e cinismo, il risultato diventa quasi una conseguenza matematica. E l'Atalanta questa sera ha portato i numeri e il destino dalla sua, scrivendo una pagina importante della sua storia europea.