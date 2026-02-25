Atalanta-Borussia Dortmund, il percorso europeo delle due squadre

La scorsa settimana, i gialloneri hanno vinto 2-0 in casa ed i nerazzurri proveranno a ribaltare il risultato

Jacopo del Monaco 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 13:02)

I Play-off della Champions League stanno per terminare ed una delle partite in programma metterà di fronte l'Atalanta ed il Borussia Dortmund. Le due squadre, infatti, scenderanno in campo nel match di ritorno di questa fase della massima competizione europea. La partita, che si disputerà presso la New Balance Arena di Bergamo, avrà inizio alle ore 18:45 della giornata odierna. Nella gara d'andata, la squadra tedesca ha vinto 2-0 in casa grazie alle reti di Guirassy e Beier. Aspettando il calcio d'inizio di questa sfida, ripercorriamo il percorso dei due club in quest'edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Il percorso dell'Atalanta prima della sfida odierna contro il Borussia Dortmund — Dopo l'addio di Gian Piero Gasperini, attualmente tecnico della Roma, l'Atalanta ha scelto come sostituto un allievo del Gasp, vale a dire il croato Ivan Jurić. Con l'ex Verona e Torino in panchina, la squadra di Bergamo ha esordito in quest'edizione della Champions League con una pesante sconfitta per 4-0 al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain fresco Campione d'Europa. In seguito, davanti al proprio pubblico, ha ospitato il Club Bruges e dopo aver subito la rete di Tzolis ha ottenuto i tre punti grazie alle reti di Lazar Samardzić e Mario Pašalić. Nella terza giornata della league phase, la Dea ha affrontato lo Slavia Praga in casa e ha pareggiato 0-0.

A metà percorso, quindi in occasione del quarto turno della massima competizione internazionale per club, la Dea ha giocato al Velodrome contro l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi e ha vinto di misura grazie al gol di Samardzić al minuto 89. A causa dei deludenti risultati in campionato, però, Jurić viene esonerato ed al suo posto arriva Raffaele Palladino. Con l'ex tecnico della Fiorentina arrivano altre due vittorie in Champions League contro l'Eintracht Francoforte (0-3) in trasferta e soprattutto alla New Balance Arena contro il Chelsea Campione del Mondo con le reti di Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere dopo aver preso gol da João Pedro. Nelle ultime due giornate, però, i nerazzurri hanno perso contro Athletic Bilbao (2-3) ed Union Saint-Gilloise (1-0) terminando la league phase al quindicesimo posto con 13 punti.

Il cammino in Champions League dei gialloneri — Il Borussia Dortmund allenato dal croato Nico Kovač, dal canto suo, ha iniziato il suo percorso nella massima competizione europea con un rocambolesco 4-4 all'Allianz Stadium contro la Juventus. In seguito, ha ottenuto due vittorie di fila prima tra le mura amiche del Signal Iduna Park contro l'Athletic Bilbao (4-1) e poi in Danimarca contro il Copenhagen (2-4). Alla quarta giornata della league phase, però, arriva la prima sconfitta per mano del Manchester City, che all'Etihad Stadium ha vinto 4-1.

La squadra giallonera si riprende subito dalla sconfitta contro i Citizens e vince 4-0, con tanto di doppietta di Guirassy, in casa contro gli spagnoli del Villarreal. Tuttavia, nelle ultime tre giornate non riesce a trovare la via della vittoria avendo pareggiato 2-2 in casa contro i norvegesi del Bodø/Glimt e, successivamente, ha collezionato due sconfitte contro il Tottenham (2-0) a Londra ed in casa contro l'Inter (0-2) nell'ultimo turno della league phase, terminata al diciassettesimo posto con 11 punti.