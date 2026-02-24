Furti di dati strettamente personali su 400 mila tifosi dopo aver acquistato online dei biglietti. Il club interviene

Francesco Lovino Redattore 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 20:01)

Un autentico caso mediatico è scoppiato nelle ultime 24 ore in casa Olympique Marsiglia. Se in campo le cose vanno poco bene, fuori dal rettangolo verde ancora peggio. Due sconfitte nelle ultime 3 gare per i francesi hanno determinato il cambio allenatore, con tanto di esordio bruciante del nuovo tecnico. Ora un nuovo disagio, tutto proveniente dalla rete.

Un hacker attacca il Marsiglia — Più dei 5 gol del Paris-Saint Germain e delle due reti rifilate dallo Strasburgo e dal Brest, a preoccupare circa 400.000 tifosi del Marsiglia è stato un presunto attacco hacker. Nel tardo pomeriggio di lunedì, infatti, dopo l'annuncio su X di Clement "SaxX" Domingo, è arrivata anche la conferma da RMC Sport. "La fuga di dati riguarderebbe 400.000 persone che hanno acquistato cose diverse tramite i biglietti online del club" questo quanto ha riportato SaxX.

La fuga di notizie a causa dell'attacco informatico riguarderebbe account fedeltà, numeri di telefono, data di nascita, indirizzo e, persino, dati sui membri dello staff.

L'Olympique Marsiglia scende in campo — Dopo doverosi accertamenti il club ha puntualizzato sul fatto. Sebbene ci sia stato, l'hacking non ha coinvolto 400.000 persone, ma un numero decisamente più contenuto. Continuano le indagini sui dati personali di cui sarebbe venuto in possesso il cybercriminale. Occorre evitare che riaccada al Marsiglia o che altri marchi internazionali siano toccati dall'attività di questo sprovveduto.

Nella giornata di martedì si è fatta chiarezza: "L'Olympique de Marseille informa di essere stato recentemente oggetto di un tentativo di intrusione informatica, in un contesto nazionale e internazionale segnato da un aumento degli attacchi contro grandi organizzazioni. Grazie alla mobilitazione immediata dei nostri team tecnici e dei fornitori di servizi specializzati, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo. Ad oggi, tutte le nostre attività possono proseguire normalmente, in completa sicurezza, e continuiamo le nostre indagini sul perimetro interessato."

Dati bancari e password non sarebbero stati fortunatamente coinvolti dall'attacco. Il Marsiglia ha aperto un'inchiesta con la CNIL (Commissione Nazionale per le Tecnologie e le Libertà) tramite denuncia.