Anche Griezmann sceglie Decathlon: dal calcio al ciclismo, passando per tennis, basket e pallavolo, il marchio francese consolida la sua presenza globale nel mondo dello sport con partnership d'elite e visione innovativa

Vincenzo Bellino Redattore 9 ottobre 2024 (modifica il 9 ottobre 2024 | 16:19)

La decisione di Antoine Griezmann di diventare ambasciatore di Decathlon, 14 anni dopo la partnership di lunga durata con Puma, segna un momento cruciale per la sua carriera e rappresenta una mossa strategica. La stella dell'Atletico Madrid, una delle più influenti del panorama calcistico mondiale, consolida la presenza del marchio francese nel calcio professionistico e apre nuove opportunità per espanderlo anche in altri sport.

Innovazione, Accessibilità e Sostenibilità — Il successo di Decathlon si fonda su tre pilastri. L'azienda continua a sviluppare tecnologie all'avanguardia per offrire prodotti di alta qualità a prezzi competitivi (innovazione), rendendo lo sport alla portata di tutti (accessibilità). Al contempo, è profondamente impegnata nella sostenibilità, utilizzando materiali riciclati e processi produttivi responsabili per ridurre l'impatto ambientale.

Griezmann, l'ennesimo colpo di Decathlon — Le partnership con atleti di fama mondiale come Griezmann, Gaël Monfils, Alessia Orro, Antoine Brizard, Tijana Boskovic e Daria Kasatkina, insieme a collaborazioni con grandi organizzazioni sportive come UEFA, NBA e UCI World Tour, hanno elevato Decathlon a protagonista globale. Questo legame tra la multinazionale francese e lo sport continua a crescere, promuovendo una visione inclusiva, attenta all'eccellenza tecnica e al rispetto dell'ambiente, proiettando un futuro radioso sia per il marchio che per l'intero mondo sportivo.

Decathlon e il calcio: un binomio vincente — Antoine Griezmann rappresenta l'apice di un percorso di crescita e consolidamento del marchio Decathlon Kipsta nel mondo del calcio. Un cammino iniziato con la fornitura ufficiale dei palloni per la Ligue 1 e la Ligue 2, proseguito con la Pro League(Serie A belga) e culminato con la prestigiosa partnership con la UEFA, che vedrà Kipsta come fornitore dei palloni ufficiali per Europa League e Conference League dal 2024 al 2027.

Oltre a collaborare con singoli calciatori e federazioni, Decathlon ha stretto legami importanti con club professionistici. A partire dalla stagione 2022-2023, Kipsta equipaggerà Nîmese Nancy, rispettivamente in Ligue 2 e National 1 (terza divisione del calcio francese), per i prossimi tre anni.

Tennis, Monfils e Kasatkina scelgono l'Artengo Team — Gaël Monfils, stella del tennis francese ed ex numero 6 del ranking ATP, ha definito la sua collaborazione con Decathlon Artengo più di una semplice partnership, considerandola una "vera esperienza vissuta al 100%". Dal 2022, il tennista transalpino utilizza attrezzature Artengo, incluse scarpe, racchette e abbigliamento, con un accordo che durerà fino al 2027. Nel Team Decathlon Tennis figura anche la russa Daria Kasatkina, numero 11 al mondo e semifinalista del Roland Garros 2022.

Da Orro ad Egonu: Decathlon veste le campionesse olimpiche — Per Alessia Orro, il Team Decathlon Volleyball rappresenta "ricerca, ambizione, passione". La pallavolista di Vero Volley Milano è legata a Decathlon dal 2022 e, in qualità di ambassador di Decathlon Italia, indossa le scarpe VB900 Stability, progettate da un team di ingegneri e designer specializzati della multinazionale francese. Questo team, con sede a Lille, attraverso la combinazione di analisi numeriche e studi biomeccanici ha creato un prodotto di alta gamma, validato con il contributo dei migliori partner, tra cui proprio Alessia Orro, e destinato ai pallavolisti più esigenti.

Il Team Decathlon Volleyball annovera inoltre, altre stelle del volley internazionale come Tijana Boskovic, opposto della Eczacıbaşı e della Nazionale serba, e Antoine Brizard, palleggiatore della You Energy e campione olimpico con la Nazionale francese.

Se Orro è la donna-immagine del Team Decathlon Volleyball, la squadra Vero Volley Milano è il club di punta di Decathlon in Italia. Recentemente, sono state presentate le nuove divise a marchio Decathlon per il roster maschile, che include campioni come Ivan Zaytsev e Osmani Juantorena, e per quello femminile, del quale fanno parte Anna Danesi, Elena Pietrini, Myriam Sylla e Paola Egonu, figure di spicco del volley italiano e internazionale, nonchè campionesse olimpiche.

Basket, Decathlon ed Nba: una partnership di successo — Dal volley alla palla a spicchi, Decathlon ha recentemente rinnovato la sua collaborazione con la NBA fino al 2029. Questo accordo pluriennale garantisce al marchio la licenza per la vendita di merchandising NBA in Africa, Asia, Europa, Medio Oriente e America Latina. Nei suoi oltre 1200 punti vendita e online, Decathlon offre una vasta gamma di maglie delle franchigie NBA e produce abbigliamento con il marchio Tarmak, dedicato esclusivamente al basket.

Ciclismo, Decathlon in vetta con AG2R La Mondiale — A partire dal 2024, Decathlon sarà co-sponsor del team UCI World Tour Decathlon AG2R La Mondiale, fornendo biciclette, caschi e occhiali grazie al marchio Van Rysel. Il team ha ottenuto importanti risultati, tra cui il 4° posto al Giro d'Italia e il 2° posto alla Vuelta grazie a Ben O'Connor, vice-campione del mondo su strada. Il successo del team nella classifica a squadre del Giro d'Italia conferma l'eccellenza del supporto offerto da Decathlon, dimostrando la qualità dei suoi prodotti anche nel mondo del ciclismo professionistico.