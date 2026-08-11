Debuttare nel calcio professionistico portando il cognome Zidane sulle spalle significa inevitabilmente fare i conti con un'eredità enorme, anche se nell'esordio in amichevole contro il Nantes ha subito fornito un assist. Elyaz, il più giovane dei figli di Zinedine, ha però scelto di presentarsi al suo debutto con il Red Star in maniera diversa: sulla maglia numero 15 è comparso soltanto il suo nome, Elyaz, senza il celebre cognome del padre.

A 20 anni, Elyaz ha iniziato il proprio percorso nel calcio professionistico cercando di separare, almeno sul terreno di gioco, la propria identità da quella di una delle più grandi leggende della storia del calcio.

La scelta di Elyaz

Il cognome Zidane porta con sé una storia impossibile da ignorare. Zinedine è stato protagonista di una delle carriere più importanti del calcio moderno, vincendo il Mondiale 1998 con la Francia, il Pallone d'Oro, la Champions League con il Real Madrid e numerosi altri trofei tra Juventus, Real Madrid e nazionale francese. Anche il suo club ha scelto di non nominare il suo cognome durante le conferenze stampa, proprio per accontentare le volontà del giovane ed evitare situazioni che per la sua crescita possono essere scomode.

FIRENZE, ITALIA - 07 DICEMBRE: Elyaz Fernandez Zidane della Francia U17 osserva durante la partita amichevole internazionale tra Italia U17 e Francia U17 al Centro Tecnico Federale di Coverciano il 7 dicembre 2021 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)



Elyaz è inoltre cresciuto all'interno di una famiglia strettamente legata a questo sport, dato che anche i suoi fratelli Enzo, Luca e Theo hanno intrapreso la carriera da calciatori, rendendo il rapporto con questo sport una costante della famiglia Zidane. Per Elyaz, però, il passaggio al calcio professionistico rappresenta l'occasione per iniziare a costruire una storia personale.

La scelta di eliminare il cognome dalla maglia può essere interpretata proprio come il desiderio di essere riconosciuto innanzitutto per le proprie prestazioni, e solo in maniera secondaria per essere il figlio della leggenda del calcio francese.

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Il talento non manca

Elyaz ha completato gran parte della propria formazione nel settore giovanile del Real Madrid, seguendo un percorso simile a quello intrapreso dai fratelli. Difensore centrale mancino, ha inoltre rappresentato la Francia nelle selezioni giovanili, arrivando per adesso all'Under-21. Il trasferimento al Red Star, club francese impegnato in Ligue 2, rappresenta quindi un passaggio fondamentale della sua carriera. Dopo gli anni trascorsi nelle giovanili, Elyaz si trova ora davanti alla sfida più importante: affermarsi nel calcio professionistico.

Il debutto è arrivato con una scelta estetica semplice ma significativa: nessun riferimento al cognome sulla schiena, bensì soltanto Elyaz, come a voler iniziare un nuovo capitolo partendo dalla propria identità. Zinedine ha già scritto la propria storia, ora Elyaz prova a cominciare la sua.